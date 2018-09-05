В Сумах суд постановил защитить ребенка от собственной матери

В Сумах бабушка восьмилетней Полины потребовала защитить девочку от ее собственной матери, утверждая, что ее дочь издевается над ребенком. По ее словам, несмотря на то, что уголовное производство относительно избиения ребенка до сих пор продолжается, социальные службы вернули девочку из центра психологической реабилитации назад к матери.

"С самого рождения она ее не хотела, оставить хотела в роддоме, кричала, что не нужна она, грудь перевязала, чтобы не кормить ее. И с вот такой я ее выняньчила", – поделилась бабушка Полины Пелагея Парова.

Женщина показала фото из семейного альбома, на которых девочка всегда рядом с бабушкой. До тех пор, пока Полине не исполнилось пять лет, ее мать, Надежда, работала в Крыму, а внучку воспитывала бабушка.

Три года назад Надежда вернулась в Сумы, и с тех пор в семье начались конфликты и ссоры, в результате которых Полина каждый раз оказывалась пострадавшей.

"А если не успеет она вот туда спрятаться (показывает под кровать), на кровать бросает, ноги держит и по лицу лупит, как скотинку, а потом вот так, и вырывает волосы с корнем с головы. В школу пошла с синяками, под глазом, потому что она на ней веник побила, а потом через неделю вот тут дверями, и школа уже вмешалась", – рассказала бабушка.

Как оказалось, директор школы заметила у девочки ссадины и обратилась в службу защиты детей. В феврале девочку поставили на учет и отправили на реабилитацию.

"Ребенок находился в областном центре социально-психологической реабилитации по заявлению мамы на время разрешения тяжелых конфликтных ситуаций с бабушкой девочки. Насколько мне известно, сложные отношения между мамой и бабушкой являются весомой составляющей конфликта и заложником этого конфликта стал ребенок", – объяснил Юрий Калиновский, начальник Службы по делам детей в Сумской области.

Около недели назад Служба по делам детей вернула ребенка матери, не дожидаясь завершения уголовного производства относительно насилия над ребенком, которое полиция начала по заявлению бабушки.

"Нами были собраны документы, которые указывают на факты насилия со стороны матери – это личное ее заявление с подписями, когда она отдавала ребенка в центр, то указывала эпизоды, когда она била ребенка. То веником, то ремнем, применяла факты физического влияния. Также это подтверждается врачами, у которых наблюдалась Полина", – рассказал Олесь Лукьяненко, адвокат бабушки Полины.

Бабушка обратилась в суд, чтобы матери ограничили доступ к девочке. Сама же Надежда на заседание не пришла, на телефонные звонки не отвечает. Суд решил ограничить общение матери и ребенка на три месяца и дал несколько дней на возвращение девочки по месту прописки – в бабушкину квартиру.

Если мать этого не сделает, тогда ее будет разыскивать полиция, чтобы вынудить выполнить решение суда.

Напомним, не так давно в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открытое окно.

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.