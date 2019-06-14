Самосожжение в Бердичеве: предприниматель – в реанимации, депутат – в травматологии

Главный пострадавший протестовал против того, что в городе "все схвачено"

Один из пострадавших. Скриншот с видео.

В Бердичеве после сегодняшней попытки самосожжения на сессии горсовета госпитализированы двое: предприниматель, который пытался совершить аутодафе, и депутат, пытавшийся его спасти.

Заведующий травматологическим пунктом Бердичевской ЦРБ Петр Чирка рассказал о состоянии пострадавших.

"Сегодня около 10:30 доставлены машиной скорой помощи двое мужчин с ожогами. У первого мужчины термический ожог второй А степени: лицо, шея, голова, грудная клетка обоих предплечий и плеч, площадь повреждения около 20%. Госпитализирован в реанимационное отделение. Второй человек – термический ожог второй АБ степени правого плеча и предплечья, площадь повреждения около 8%. Также госпитализирован, но в травматологическое отделение", – рассказал Чирка.

Как сообщает Житомир.info, пострадавшего предпринимателя зовут Владимир Синявский. Он держит кафе на местном пляже. Пострадавший уверяет, что совершил такой акт из-за того, что ему мешают заниматься предпринимательской деятельностью.



"Больше года идет эта суета и возня, разборки с местными властями, писанина в прокуратуру, суды, если здесь все "схвачено", то мэр всем руководит. Это был протест против произвола, который царит в нашем городе", – сказал Владимир Синявский.

Как сообщалось, утром на сессии горсовета он облил себя жидкостью и поджег. Спасать "поджигателя" бросился депутат горсовета от ВО "Батькивщина" Валерий Шелепа, которого вместе с предпринимателем госпитализировали в больницу.

Как сообщалось, в Ужгороде мужчина поджег себя возле областной прокуратуры.

Также мы сообщали, что в Ужгороде сожгли машину вице-мэра.

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