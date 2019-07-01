В Тернопольской области выявили прослушку в здании суда

Служители Фемиды заявили в СБУ

Фото: Facebook

В Гусятине Тернопольской области в здании районного суда неизвестные установили прослушивающее оборудование.

Об этом и.о. главы райсуда Ирина Лысюк сообщила в Высший совет правосудия.

По ее словам, неизвестные лица проникли в приемную главы райсуда и установили там записывающее устройство. Его обнаружила консультант по работе с персоналом во время осмотра помещения. Затем предмет для аудио- и видеозаписи был выявлен и в кабинете и.о. председателя суда.

Это произошло 24 июня. И.Лысюк сообщила об инциденте в СБУ.

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