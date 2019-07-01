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В Тернопольской области выявили прослушку в здании суда

1 июля, 10:31

Служители Фемиды заявили в СБУ

Фото: Facebook

В Гусятине Тернопольской области в здании районного суда неизвестные установили прослушивающее оборудование.

Об этом и.о. главы райсуда Ирина Лысюк сообщила в Высший совет правосудия.

По ее словам, неизвестные лица проникли в приемную главы райсуда и установили там записывающее устройство. Его обнаружила консультант по работе с персоналом во время осмотра помещения. Затем предмет для аудио- и видеозаписи был выявлен и в кабинете и.о. председателя суда.

Это произошло 24 июня. И.Лысюк сообщила об инциденте в СБУ.

Как сообщалось, в Сумской области судья Хозяйственного суда попалась на взятке.

Ранее в Черкасской области помощник судьи попался на вымогательстве взяток.

А в Киевеоблили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Нападение произошло возле здания Высшей квалификационной комиссии судей на улице Шаповала в Соломенском районе.

Также мы сообщали, что спецслужбы Украины пресекли распространение в Закарпатской области контрабандного шпионского оборудования: двое местных жителей незаконно перевезли через границу комплекс негласного аудио- и видеоконтроля.

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Тег СБУ, прослушка, судья, жучок, тернопольская область , Высший совет правосудия, ВСП

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