В Виннице водитель и велосипедист устроили смертельную драку из-за выезда со двора

В четверг, 26 июля, в Виннице в результате дорожного конфликта между автомобилистом и велосипедистом погиб 62-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

Так, возле дома по улице Келецкой между 62-летним водителем и 21-летним велосипедистом возник спор и драка из-за того, кто кого должен пропустить во время выезда из двора.

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"В результате велосипедист ударил потерпевшего, вследствие чего последний упал и ударился головой. Повреждение оказалось смертельным. Прохожие вызвали скорую помощь, которая на месте констатировала смерть потерпевшего", – сообщили в полиции.

21-летнего участника драки задержали. За умышленное тяжкое телесное повреждение ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве конфликт между велосипедистом и водителем автобуса закончился вызовом полиции.

Также журналисты "Сегодня" провели опрос среди специалистов, которые дали целый ряд советов о том, как стоит себя вести в случае возникновения конфликта на дороге.