В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту

Бронзовую скульптуру на мосту пытались повредить неизвестные

В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f0/53a/5ca4f053acb29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f0/53a/5ca4f053acb29.jpg 2019-04-04T03:05:00+03:00 Другие регионы Бронзовую скульптуру на мосту пытались повредить неизвестные













На Киевский мост Винницы вернули бронзовую фигуру гусака, которая была повреждена неизвестными вандалами – вандалы согнули ему лапу. После ремонта скульптурную композицию вернули на то же место.

Как сообщает vinnitsa.info, автор композиции, Владимир Оврах, предложил установить для безопасности фигуры камеры видеонаблюдения.

"Я предлагал городскому совету установить видеокамеры, чтобы в случае чего фиксировать нарушителей. Потому что на этом участке камер нет, мы не можем определить, кто это был, и какая была его цель. Если не будет в дальнейшем контроля со стороны полиции, это могут еще "попилить", и никто не будет даже знать", – подчеркнул он.

Скульптор добавил, что сразу после сообщения о повреждении фигуры, ее сразу же сняли для ремонта.

"Если бы мы не сняли сразу, то через ночь ее не было бы, однозначно. Хотелось бы, конечно, чтобы к этом как-то серьезно отнеслись", – подчеркнул автор.

Ранее мы писали о том, как в Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера. Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear ("Больше книг, меньше страха"), и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.

Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.

А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.