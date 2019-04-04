Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту

Сегодня, 03:05

Бронзовую скульптуру на мосту пытались повредить неизвестные

В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f0/53a/5ca4f053acb29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f0/53a/5ca4f053acb29.jpg Другие регионы Бронзовую скульптуру на мосту пытались повредить неизвестные

На Киевский мост Винницы вернули бронзовую фигуру гусака, которая была повреждена неизвестными вандалами – вандалы согнули ему лапу. После ремонта скульптурную композицию вернули на то же место.

Как сообщает vinnitsa.info, автор композиции, Владимир Оврах, предложил установить для безопасности фигуры камеры видеонаблюдения.

"Я предлагал городскому совету установить видеокамеры, чтобы в случае чего фиксировать нарушителей. Потому что на этом участке камер нет, мы не можем определить, кто это был, и какая была его цель. Если не будет в дальнейшем контроля со стороны полиции, это могут еще "попилить", и никто не будет даже знать", – подчеркнул он.

Скульптор добавил, что сразу после сообщения о повреждении фигуры, ее сразу же сняли для ремонта.

"Если бы мы не сняли сразу, то через ночь ее не было бы, однозначно. Хотелось бы, конечно, чтобы к этом как-то серьезно отнеслись", – подчеркнул автор.

Ранее мы писали о том, как в Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера. Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear ("Больше книг, меньше страха"), и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.

Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.

А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. 

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Винница, статуя, скульптура

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице восстановили фигуру гусака на мосту". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре уничтожили уникальную скульптуру

2 апреля, 15:39

По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике

В Одессе появился оригинальный памятник книголюбу

25 марта, 19:27

На создание бронзового изваяния высотой около 4,5 м у скульптора Михаила Ревы ушло восемь месяцев

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

10 российских сериалов, за которые не стыдно

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"