В Винницкой области неделю не утихают дожди: регион уходит под воду

Спасатели предупреждают о возможности масштабного затопления

В Винницкой области, после недели непрекращающихся дождей, уровень воды в реках достиг критичной отметки. Спасатели предупреждают, что, если дамбы не выдержат, могут погибнуть люди.

Так, одна из старых дамб уже не выдерживает и, если ее немедленно не укрепить, десятки тонн воды снесут мост и затопят ближайшие села.

"Если в результате дальнейших дождей будет подниматься вода, течение пойдет через мост и может появиться реальная угроза разрушения этого моста", – подчеркнул Александр Кутовой, спикер ГСЧС в Винницкой области.

Дождем уже затопило погреба и дома. Спасатели работают в усиленном режиме, откачивая воду с помощью мотопомп. В некоторых домах до сих пор воды по колено. Люди спасают одежду, мебель и технику. Сушить выносят во двор.

"Мы по пояс в воде стоит с 12 часов ночи. У меня пожилая женщина вот, 85 лет", – с возмущением рассказала жительница Мартыновки Ирина Шпак.

Зайти во двор другой местной жительницы, Яны Коломийчук – невозможно, болото по колено. Уровень воды достигал двух метров. В доме сгорела вся техника.

"Мебель вся потонула, все потонуло, ни одежды, ничего. Я с маленьким ребенком пошла к подруге, жить нам негде", – объяснила женщина.

Ее отца с инвалидностью пришлось эвакуировать. Вытаскивали из-под заваленной мебели и саму хозяйку дома. Поток воды был настолько силен, что сносил заборы, а деревья вырывало с корнями и уносило в огороды.

"Вот посмотрите, что делается. Картопля вся потоплена, сено все потоплено, фасоль, все потопило", – заявил житель Мартыновки Петр Сас.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди и ливни будут продолжаться до конца недели.

Как сообщалось, сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом. Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

Напомним, в Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей.

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.

Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.

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