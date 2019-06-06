Непогода в Украине: под воду уходят города и села

Больше всего пострадали западные и южные области Украины

Фото: kherson.net.ua.

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей.

Днепропетровская область

В поселке Широкое под Кривым Рогом из-за проливных дождей затопило дворы и дома. Уже третий день подряд люди отчаянно борются с последствиями стихии. Больше всего страдают люди, живущие вблизи рек и дорог. Их дворы и дома затопило водой, из-за чего пострадало имущество – мебель, личные вещи, техника. Внутрь потоками воды нанесло много мусора. Урожай на огородах уничтожен, также у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.





















Херсонская область

ВХерсоне ливень, который прошел вчера, 5 июня, полностью затопил проезжую часть и тротуар целого квартала на ул. Краснофлотской поблизости от Корабельной площади. "Новый день" опубликовал фото.

В Новой Каховке пocлe paзгyлa вчерашней cтиxии зaтoплeнными oкaзaлиcь дopoги нa yл. Фpaнцyзcкoй (в paйoнe ocтaнoвки "Дeтcкий миp"), в микpopaйoнe "Coкoл" (пp. Пoбeды, yл. Гopькoгo) и в дpyгиx paйoнax гopoдa. Cpeди жepтв cтиxи ecть и yтoнyвший в ямe нa дopoгe aвтoмoбиль.

В селе Новая Маячка Алешковского района Херсонщины ливень затопил полторы сотни приусадебных участков. На помощь людям отправились специальная техника и спасатели. На месте также находится мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области.

Проливной дождь натворил беды и в Херсоне, здесь откачивали воду на улице Озерной. Досталось и райцентру Алешки – бойцы ГСЧС спасали жителей улицы Гвардейской.









Одесская область

Добралась непогода и до Одесской области. В ночь на 5 июня улицы города Балта оказались затопленными из-за сильного дождя с градом. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета. В течение нескольких часов в райцентре выпала месячная норма осадков. Деревья проломили крыши некоторых домов, зафиксированы случаи затопления зданий. Утром люди не могли проехать по улицам из-за ила и мусора.

"Еще ночью мы собрали штаб по чрезвычайным ситуациям. И как только прекратился дождь, на улицах начала работать техника. Роботы продолжались весь день. Расчищаются от мусора и ила улицы и улочки, откачивается вода из наиболее затопленных мест и частных домов... В селах своей техникой помогают фермеры. Но главное, что обошлось без пострадавших и восстанавливается обычный, рабочий ритм жизни общества", – сообщил председатель Балтской объединенной территориальной общины Сергей Мазур на своей странице в Facebook.











Кировоградская область

Сильные дожди затопили приусадебные участки, дома и подвалы в Знаменке и Гайвороне. Местами уровень воды на открытой территории достигал 1-1,5 м, в помещениях – до 20 см. В Гайвороне спасатели откачивали дождевую воду из более 20 подтопленных домовладений по ул. Нины Богач, Мичурина, Чернышевского и ул. Весеннему. Помогали им коллеги из Благовещенского и Голованевская. В Знаменке сотрудники ГСЧС выехали на вызов от жителей улиц Чайковского и Маяковского.















Винницкая область

Служба автодорог Винницкой области сообщила, что ограничен проезд по автомобильной дороге Т-02-18 в направлении города Бар. Из-за сильных ливней подтопило часть этой автодороги возле поворота к селу Кармалюково. Сейчас, по информации Службы автодорог, в Бар можно добраться в объезд – через дорогу местного значения "Жмеринка – Чернятын – Бар".

Также спасатели сообщают о затоплении верхнего слоя асфальта на плотине в селе Городище Литинского района. Там отмечают, что угрозы подтопления жилых домов в Городище пока нет.

Спасатели Жмеринского района ликвидировали последствия непогоды после мощного ливня в селе Мартыновка. Вчера дождевая вода затопила несколько домовладений и перекрыла движение автомобильного транспорта по местной дороге. Вода откачивается с помощью мотопомп. Ситуация постоянно контролируется бойцами ГСЧС.







Вчерашний ливень наделал беды и в Гайсинском районе. В Ярмолинцах обильно высыпал град и истребил почти все огороды. Также затопило трассу государственного значения.

Ровенская область

В Ровно после вечернего ливня часть дорог превратились в небольшие реки. По этим потоках двигались автомобили. Так, в частности, сложнее всего было водителям на улице Макарова.

Хмельницкая область

В Каменец-Подольском и области масштабные ливни затопили дороги, проезд транспорта по ним затруднен, особенно между селами проехать просто невозможно. На впечатляющих кадрах можно увидеть мощный поток воды, льющийся с неба, заливая все вокруг.

















Тернопольская область

От проливных дождей больше всего пострадали люди в Монастырском, Залищицком и Бучацком районах, – сообщил представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области Сергей Данилин. Вчера в течение дня спасатели откачивали воду из подвалов затопленных домохозяйств.

"Последствия непогоды в целом такие: подтоплены 24 дома на территории 14 домохозяйств; 22 гектара частных сельскохозяйственных угодий в трех населенных пунктах. Для откачки воды подразделения ГСЧС осуществили три оперативных выезда. Было откачано воды из подтопленных территорий 605 м. куб. По состоянию на 5 июня оставалось подтопленными около 4 га частных сельскохозяйственных угодий", – рассказал Сергей Данилин.

К вечеру 5 июня спасатели ликвидировали подтопление во всех районах области, подвергшихся негативного влияния стихии. Сейчас специально созданная комиссия подсчитывает убытки, которые нанесла вчерашний ливень.

А вот так сегодня выглядит село Красиев Монастырского района, которое подтопило во время непогоды 4 июня. Сельский голова Василий Рибый сообщил – в селе создали комиссию, которая должна оценить ущерб людей от непогоды.















Ивано-Франковская область

На Франковщине снова объявили штормовое предупреждение. В течение суток 6 июня по области и городу ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. В Косове уже затопило улицу Независимости.

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.

Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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