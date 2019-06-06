Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Непогода в Украине: под воду уходят города и села

6 июня, 17:19

Больше всего пострадали западные и южные области Украины

Фото: kherson.net.ua
Фото: kherson.net.ua.

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей.

Днепропетровская область

В поселке Широкое под Кривым Рогом из-за проливных дождей затопило дворы и дома. Уже третий день подряд люди отчаянно борются с последствиями стихии. Больше всего страдают люди, живущие вблизи рек и дорог. Их дворы и дома затопило водой, из-за чего пострадало имущество – мебель, личные вещи, техника. Внутрь потоками воды нанесло много мусора. Урожай на огородах уничтожен, также у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

Херсонская область

ВХерсоне ливень, который прошел вчера, 5 июня, полностью затопил проезжую часть и тротуар целого квартала на ул. Краснофлотской поблизости от Корабельной площади. "Новый день" опубликовал фото.

В Новой Каховке пocлe paзгyлa вчерашней cтиxии зaтoплeнными oкaзaлиcь дopoги нa yл. Фpaнцyзcкoй (в paйoнe ocтaнoвки "Дeтcкий миp"), в микpopaйoнe "Coкoл" (пp. Пoбeды, yл. Гopькoгo) и в дpyгиx paйoнax гopoдa. Cpeди жepтв cтиxи ecть и yтoнyвший в ямe нa дopoгe aвтoмoбиль.

В селе Новая Маячка Алешковского района Херсонщины ливень затопил полторы сотни приусадебных участков. На помощь людям отправились специальная техника и спасатели. На месте также находится мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области.

Проливной дождь натворил беды и в Херсоне, здесь откачивали воду на улице Озерной. Досталось и райцентру Алешки – бойцы ГСЧС спасали жителей улицы Гвардейской.

Одесская область

Добралась непогода и до Одесской области. В ночь на 5 июня улицы города Балта оказались затопленными из-за сильного дождя с градом. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета. В течение нескольких часов в райцентре выпала месячная норма осадков. Деревья проломили крыши некоторых домов, зафиксированы случаи затопления зданий. Утром люди не могли проехать по улицам из-за ила и мусора.

"Еще ночью мы собрали штаб по чрезвычайным ситуациям. И как только прекратился дождь, на улицах начала работать техника. Роботы продолжались весь день. Расчищаются от мусора и ила улицы и улочки, откачивается вода из наиболее затопленных мест и частных домов... В селах своей техникой помогают фермеры. Но главное, что обошлось без пострадавших и восстанавливается обычный, рабочий ритм жизни общества", – сообщил председатель Балтской объединенной территориальной общины Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Кировоградская область

Сильные дожди затопили приусадебные участки, дома и подвалы в Знаменке и Гайвороне. Местами уровень воды на открытой территории достигал 1-1,5 м, в помещениях – до 20 см. В Гайвороне спасатели откачивали дождевую воду из более 20 подтопленных домовладений по ул. Нины Богач, Мичурина, Чернышевского и ул. Весеннему. Помогали им коллеги из Благовещенского и Голованевская. В Знаменке сотрудники ГСЧС выехали на вызов от жителей улиц Чайковского и Маяковского.

Винницкая область

Служба автодорог Винницкой области сообщила, что ограничен проезд по автомобильной дороге Т-02-18 в направлении города Бар. Из-за сильных ливней подтопило часть этой автодороги возле поворота к селу Кармалюково. Сейчас, по информации Службы автодорог, в Бар можно добраться в объезд – через дорогу местного значения "Жмеринка – Чернятын – Бар". 

Также спасатели сообщают о затоплении верхнего слоя асфальта на плотине в селе Городище Литинского района. Там отмечают, что угрозы подтопления жилых домов в Городище пока нет.

Спасатели Жмеринского района ликвидировали последствия непогоды после мощного ливня в селе Мартыновка. Вчера дождевая вода затопила несколько домовладений и перекрыла движение автомобильного транспорта по местной дороге. Вода откачивается с помощью мотопомп. Ситуация постоянно контролируется бойцами ГСЧС.

Вчерашний ливень наделал беды и в Гайсинском районе. В Ярмолинцах обильно высыпал град и истребил почти все огороды. Также затопило трассу государственного значения. 

Ровенская область

В Ровно после вечернего ливня часть дорог превратились в небольшие реки. По этим потоках двигались автомобили. Так, в частности, сложнее всего было водителям на улице Макарова.

Хмельницкая область

В Каменец-Подольском и области масштабные ливни затопили дороги, проезд транспорта по ним затруднен, особенно между селами проехать просто невозможно. На впечатляющих кадрах можно увидеть мощный поток воды, льющийся с неба, заливая все вокруг. 

Тернопольская область

От проливных дождей больше всего пострадали люди в Монастырском, Залищицком и Бучацком районах, – сообщил представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области Сергей Данилин. Вчера в течение дня спасатели откачивали воду из подвалов затопленных домохозяйств.

"Последствия непогоды в целом такие: подтоплены 24 дома на территории 14 домохозяйств; 22 гектара частных сельскохозяйственных угодий в трех населенных пунктах. Для откачки воды подразделения ГСЧС осуществили три оперативных выезда. Было откачано воды из подтопленных территорий 605 м. куб. По состоянию на 5 июня оставалось подтопленными около 4 га частных сельскохозяйственных угодий", – рассказал Сергей Данилин.

К вечеру 5 июня спасатели ликвидировали подтопление во всех районах области, подвергшихся негативного влияния стихии. Сейчас специально созданная комиссия подсчитывает убытки, которые нанесла вчерашний ливень.

А вот так сегодня выглядит село Красиев Монастырского района, которое подтопило во время непогоды 4 июня. Сельский голова Василий Рибый сообщил – в селе создали комиссию, которая должна оценить ущерб людей от непогоды.

Ивано-Франковская область

На Франковщине снова объявили штормовое предупреждение. В течение суток 6 июня по области и городу ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. В Косове уже затопило улицу Независимости.

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.


Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.


Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, Днепр, Запорожье, потоп, спасатели, непогода, ливень, затопило, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода в Украине: под воду уходят города и села". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом

Сегодня, 16:11

Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица

ФОТОФАКТ. В Киеве рухнувшее на дорогу дерево заблокировало проезд

Сегодня, 13:04

Инцидент произошел в проезде с Лукьяновской на Соляную

Дожди и жара не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:11

Осадков сегодня не будет только в трех областях страны, в остальных регионах украинцам лучше не забывать зонт

Непогода бушует в Украине: без света остались 80 населенных пунктов

Сегодня, 08:31

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Без химии: 10 народных средств от комаров

Странный купальник Эммы Уотсон понравился поклонникам

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Невеста Стэтхэма рассказала, как стала магнатом красоты

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Зеленский в Брюсселе дословно повторил речь Порошенко

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Сегодня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Чем известен новый менеджер Facebook по Украине

"Можно строить разные прoгнозы" - пиар-директор Бари Алибасова

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь