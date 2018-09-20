В Житомирской области из воинской части украли оружие

По данным прокуратуры, было похищено пять пистолетов и пять автоматов

В Житомирской области после боевых стрельб роты разведчиков из воинской части было похищено оружие – пять пистолетов и пять автоматов АКС-74.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона, инцидент произошел на территории части, расположенной в Новоград-Волынском.

"В ночь на 20 сентября после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад группой неустановленных лиц были похищены оружие и боеприпасы, а именно: пять пистолетов, пять единиц автоматов АКС-74", – говорится в сообщении.

Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "разбойное завладение оружием, совершенное в боевой обстановке, либо совершенное с применением насилия, опасного для жизни потерпевшего", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"На месте совершения этого дерзкого преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа Нацполиции, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ и военной службы правопорядка", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, к первоочередным следственным действиям были привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции, а также сотрудники СБУ.

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