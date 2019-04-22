В Житомирской области женщина накинулась с ножом на односельчанина

Ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности

Фото pixabay. Фото: Pixabay

Жительница Житомирской области накинулась на мужчину с ножом. О происшествии сообщили на сайте Нацполиции области. Предварительно установили, что конфликт между 47-летней женщиной и 48-летним жителем Хорошевского района возник на почве личных неприязненных отношений.

"По показаниям, которые мы собрали в селе, женщина требовала не выпасать лошади вблизи ее дома. Мужчина не захотел уступать и словесный конфликт быстро перешел в схватку", – рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Руслан Прищепа.

Во время ссоры женщина набросилась на пострадавшего с ножом и нанесла ему несколько ранений головы. В конфликт вмешались прохожие, которые и предотвратили более тяжелые последствия.

Пострадавшего доставили в больницу. Там медики зафиксировали его нетрезвое состояние и оказали необходимую помощь.

Злоумышленница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу, ее задержали. Сейчас она дает показания правоохранителям.

Полиция уже объявила ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 ("Покушение на преступление") и ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Также мы писали о том, как в одном из столичных супермаркетов в отделе кулинарии словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области женщина накинулась с ножом на односельчанина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"