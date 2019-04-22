В Житомирской области женщина накинулась с ножом на односельчанина
Ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности
Жительница Житомирской области накинулась на мужчину с ножом. О происшествии сообщили на сайте Нацполиции области. Предварительно установили, что конфликт между 47-летней женщиной и 48-летним жителем Хорошевского района возник на почве личных неприязненных отношений.
"По показаниям, которые мы собрали в селе, женщина требовала не выпасать лошади вблизи ее дома. Мужчина не захотел уступать и словесный конфликт быстро перешел в схватку", – рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Руслан Прищепа.
Во время ссоры женщина набросилась на пострадавшего с ножом и нанесла ему несколько ранений головы. В конфликт вмешались прохожие, которые и предотвратили более тяжелые последствия.
Пострадавшего доставили в больницу. Там медики зафиксировали его нетрезвое состояние и оказали необходимую помощь.
Злоумышленница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу, ее задержали. Сейчас она дает показания правоохранителям.
Полиция уже объявила ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 ("Покушение на преступление") и ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
Также мы писали о том, как в одном из столичных супермаркетов в отделе кулинарии словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.
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