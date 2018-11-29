Военное положение в Херсонской области: добровольцы и резервисты проводят учения

В регионе усилена охрана морских портов, но работают они в прежнем режиме

В Херсонской области на время военного положения для добровольцев и резервистов проведут учения, а торговцам запретят продажу алкоголя возле баз Вооруженных сил Украины. А в одном из районов чиновники пообещали организовать размещение военных на частных базах отдыха.

"Вводим запрет на торговлю алкоголем возле мест расположения подразделений ВСУ и батальонов территориальной обороны, так же запрещаем ношение одежды военного образца лицам, не имеющим отношения к воинской службе. Также ограничивается охота. Никакого изъятия техники, мобилизации, этого не будет. Также не будет и комендантского часа", – заявил Андрей Гордеев, глава Херсонской ОГА.

На приграничных территориях и на побережье будет усилена охрана, а в Геническом районе чиновники объявили о своей готовности разместить военных на частных базах отдыха.

"В Геническом районе я размещу столько военных, сколько будет необходимо. Все базы отдыха. И я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей заведений, которые будут рассказывать, что они якобы запечатали все учреждения на зимнее время. Распечатаем и запечатаем, кого нужно и куда нужно", – отметил Александр Воробьев, глава Генической РГА.

В свою очередь, в ОГА уверяют, что для военных хватает места, и их уже определили.

"Что касается Вооруженных сил Украины, которые сегодня по решению Генштаба сюда уже направлены, они будут размещаться в тех определенных местах по отдельному списку, владельцы могут быть спокойны", – объяснил глава Херсонской ОГА.

На посты полиции также пришло усиление, а блокпостов пока что устанавливать не будут. На административной границе с Крымом пограничников привели в боевую готовность. Украины пересекают КПВВ в обычном режиме, ограничения касаются граждан России и других иностранцев: кроме паспорта, они должны иметь специальное разрешение, которое выдается подразделениями миграционной службы.

"Усиление на всех направлениях, особое внимание при этом сосредоточено на режиме в местах постоянной дислокации подразделений, контрольных пунктах въезда-выезда, организации безопасности граждан", – рассказал Максим Сорока, помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Также усилена и охрана морских портов, но работают они в обычном режиме.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.