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Выборы-2019: отдыхающим и военным в Херсонской области может не хватить бюллетеней

21 июля, 12:13

В селе Стрелково недополучили 500 бюллетеней

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней для голосования на выборах ВРУ из-за значительного количества отдыхающих на Арабатской Стрелке. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Как отмечается, вовремя не поступили бюллетени с учетом избирателей, которые изменили место регистрации и отдыхают на Арабатской Стрелке на Азовском море, а также с учетом одной из воинских частей в ОИО №185.

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"Так, в селе Стрелково прибавилось 500 избирателей – голосовать здесь должны 1786 человек, бюллетеней получили 1286. Всего в Херсонской области на выборах в ВРУ временно изменили место голосования почти 9200 граждан, что на 3 000 больше, чем на выборах президента", – говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села . Глава комиссии пояснила, что их больше негде было хранить.

Кроме того, в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней . Члены комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского.

Также мы сообщали, что в Днепре случился пожар на одном из участков.


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Тег выборы, избиратели, бюллетени, парламентские выборы, Херсонская область

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