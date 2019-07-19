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Задержан беглый осужденный, который успел напасть с ножом на девушку

19 июля, 17:34

Злодей бежал с птицефабрики в Винницкой области

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

В Винницкой области работники тростянецкой полиции задержали осужденного, который 5 июля бежал из поселения, расположенного на территории Ладыжинской птицефабрики. Две недели злоумышленник скрывался в заброшенном доме в селе Ободовка Тростянецкого района. За это время он совершил еще одно тяжкое преступление, ранив 19-летнюю девушку, которую хотел ограбить.

Как сообщает сайт Нацполиции, к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщив, что в ночное время кто-то ворует картошку с ее огорода. Прибыв на вызов, полицейские в расположенном неподалеку заброшенном доме обнаружили мужчину, который находится в розыске. 25-летний гражданин убежал из деревни, расположенной на территории  птицефабрики, где отбывал наказание за совершение разбоя.

Задержанный грабитель-беглец.
Задержанный грабитель-беглец.

Задержанный оказался причастным к нападению на жительницу села Ободовка. Вечером 16 июля в местном парке он с ножом набросился на 19-летнюю девушку, в результате чего она получила травмы предплечья и бедра. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Как пояснил беглец, он хотел забрать у жертвы деньги, но девушка подняла шум, поэтому он бросился наутек.

Пойманному преступнику теперь придется отсидеть еще и за побег, а также за хулиганство с применением холодного оружия, за что предусмотрено до 7 лет заключения.

Как сообщалось, в Киеве поймали разбойника, который ограбил 13-летнюю девочку.

Также мы сообщали, что под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на владельцев дорогих машин.

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Тег нападение, побег, девушка, грабеж, птицефабрика, Винницкая область, осужденный

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Сегодня

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