Купание в штормовом море: парень погиб на глазах у родителей

В курортном городе Кирилловка Запорожской области 9 августа произошла трагедия – 18-летний парень утонул на глазах у своих родителей, купаясь в штормовом море.

Как сообщает ipnews.in.ua, мужчина вместе со своей девушкой решили искупаться, несмотря на шторм в районе Степок. Большая волна накрыла купающихся и ударила их об камни. Девушку удалось спасти, а тело парня ищут водолазы, также задействован спасательный вертолет.

Свидетелями гибели парня, первокурсника мелитопольского института, стали его родители, находившиеся на берегу.

Напомним, недавно на одном из курортов Азовского моря спасатели успели вытащить из воды женщину, которая потеряла силы и уже начинала тонуть. Инцидент произошел в селе Приморский Посад: женщина поплыла за кругом, который ветром отнесло в море – отплыв от берега на 800 метров, она поняла, что теряет силы и не сможет вернуться обратно самостоятельно. Женщина начала подавать знаки руками просьбы о помощи, которые заметили спасатели и оперативно вытащили пострадавшую из воды.

Также стоит напомнить, что всего за одни сутки 6 августа на украинских водоемах погиб 21 человек, и среди них пятеро детей. В тот же день сообщалось, что с начала года на водоемах страны утонули 808 человек, из которых 84 ребенка.