На Азовском море объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:06

Спасатели предупредили о сильном ветре и опасности пожаров

Фото: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь

На побережье Азовского моря 10 августа объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в ГСЧС, в Запорожской области ожидаются порывы северо-восточного ветра 12-17 метров в секунду.

Кроме того, с 10 по 12 августа в регионе сохранится пожарная опасность высшего, пятого уровня. 

Также стоит напомнить, что, как рассказали сайту "Сегодня" в Украинском гидрометеоцентре, на ближайшие пять дней синоптики не предвидят значительных изменений в погоде

Так, 13 и 14 августа украинцев ждет малооблачная погода без осадков. В частности, в понедельник в южных и восточных областях удержится температура от + 28 до + 32 градусов, а в северных и западных областях – от + 26 до + 29 градусов.

А вот в середине следующей недели может прийти незначительное похолодание. 

"15 и 16 августа с запада будет проходить фронт, что отразится в незначительном похолодании, буквально на 3-5 градусов, и кратковременных дождях с грозами. Ухудшение погоды будет наблюдаться в западных областях Украины", – говорит синоптик Владислав Билык.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.

Также мы писали, что в начале августа зной сыграет "в поддавки" с холодным фронтом, в результате чего месяц начался с жаркой и безоблачной погоды.
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Источник:

"Сегодня"

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