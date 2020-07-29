Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фото

Люди заполонили пляжы курортного поселка Кирилловка, где еще недавно бушевали непогода и шторм на море. Свободных мест на пляжах практически нет, сообщает местное издание "Наше місто".
Там, где еще недавно было опасно выйти на улицу, теперь ярко светит солнце.
"Море теплое, погода благоприятная. Купаются и взрослые, и дети. Народ вовсю отдыхает и загорает", – отмечает издание.
Ранее мы сообщали, что курортный поселок Кирилловка накрыли шторм и ливень. Из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий – проезда на данном участке не было. Затопило также улицы и базы отдыха на Федотовой косе.
По состоянию на 29 июля последствия непогоды ликвидированы. Спасатели вытащили три авто и спасли девять человек.
Также напомним, что в Херсонской области из-за ливней 28 июля почти ушло под воду село Сокологорное Генического района. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек.
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