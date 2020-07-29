Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фото

Сейчас в Кирилловке погода располагает к принятию солнечных ванн и купанию

Люди заполонили пляжы курортного поселка Кирилловка, где еще недавно бушевали непогода и шторм на море. Свободных мест на пляжах практически нет, сообщает местное издание "Наше місто".

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Там, где еще недавно было опасно выйти на улицу, теперь ярко светит солнце.

"Море теплое, погода благоприятная. Купаются и взрослые, и дети. Народ вовсю отдыхает и загорает", – отмечает издание.

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Видео: Татьяна Захарова/Nashe Misto

Ранее мы сообщали, что курортный поселок Кирилловка накрыли шторм и ливень. Из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий – проезда на данном участке не было. Затопило также улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

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По состоянию на 29 июля последствия непогоды ликвидированы. Спасатели вытащили три авто и спасли девять человек.

Также напомним, что в Херсонской области из-за ливней 28 июля почти ушло под воду село Сокологорное Генического района. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек.

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