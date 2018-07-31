На Азовском море за сутки спасли троих отдыхающих

Сегодня, 15:28

Спасатели вернули на берег двоих мужчин, которых унесло в море

Фото: пресс-служба Минздрава
Фото: пресс-служба Минздрава

На побережье Азовского моря в Запорожской области спасены трое отдыхающих, об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, 30 июля в районе базы отдыха "Краностроитель" в курортной Кирилловке двое мужчин на надувном матрасе оказались далеко от берега.

"Спасли жителей города Днепр, которых на надувном матрасе уносило в море", – говорится в сообщении.

В тот же день в районе базы отдыха "Бриз" уже в Приморском Посаде Приазовского района спасли 62-летнего мелитопольца – мужчина во время купания выбился из сил и просил о помощи. Спасенному медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, что первый после месячного затишья шторм на Азовском море произошел 25 июля, а в сети появилось немало фотографий с пустынных пляжей, на которые решились выйти только самые смелые из отдыхающих.

Ранее в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также напомним, что отдыхающие на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.
азовское море, запорожская область, кирилловка

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"Сегодня"

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