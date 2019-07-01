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Полицейские Мелитополя попались на взятке в Харькове

1 июля, 14:33

Они требовали 10 тысяч долларов от местного предпринимателя

Задержанные следователи из Мелитополя
Задержанные следователи из Мелитополя.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали на взятке двух следователей Мелитопольского отдела полиции ГУНП Запорожской области.

Как сообщает сайт СБУ, они требовали от представителя коммерческой структуры Харькова 10 000 долларов.

За указанную сумму полицейские обещали предпринимателю закрыть уголовное производство за якобы завладение имуществом коммерсантов из Запорожской области. Злоумышленники привлекли бывшего сотрудника Харьковского подразделения полиции в качестве посредника.

Сотрудники спецслужбы задокументировали получение должностными лицами первой части взятки в размере 75 000 грн.

Двух следователей задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в пригороде Харькова после получения 150 000 грн. – очередной части взятки.

Как пишут мелитопольские СМИ, 30 июня в Мелитопольском отделе полиции прошла серия обысков. Издание РИА Мелитополь отмечает, что сотрудников полиции также подозревают в том, что они якобы заставляли бизнес-леди погасить долги перед одним из предприятий Запорожской области в сумме 260 тыс. грн.

Кроме этого, под прицелом оперативников оказалось руководство отдела полиции.

Сейчас задержанным полицейским сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, в Одессе на взятке в 15 тыс. гривен попались двое патрульных.

Ранее в Николаевской области на взятке погорел полицейский. Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку деревьев.

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Тег взятка, СБУ, полиция, Мелитополь, следователи

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