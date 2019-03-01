Продавал метадон: в Запорожье поймали наркодилера "под кайфом"

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Запорожской области.

Продавал метадон: в Запорожье поймали наркодилера "под кайфом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/951/51b/5c795151bf268.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/951/51b/5c795151bf268.jpeg 2019-03-01T17:36:00+02:00 Запорожье Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

В Запорожье полицейские задержали мужчину, который сбывал в городе метадон. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчина сбывал наркотики в Заводском районе городе. Как выяснилось, он был ранее судим за преступления в сфере оборота наркотиков. Во время обысков в его доме нашли наркотики, электронные весы и деньги.

Кроме того, во время задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

"Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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