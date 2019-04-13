Пытки в Бердянской колонии: продолжение резонансной истории

Матери осужденных и правозащитники требуют прекратить давление и гарантировать безопасность осужденных

Продолжение резонансного истории Бердянской исправительной колонии. После выхода второй части программы "Говорит Украина", в которой журналисты обнародовали доказательства издевательств над заключенными, против руководителя учреждения открыли уголовное производство и начали служебное расследование. А осужденных, которые готовы свидетельствовать – перевели в другие колонии.

Прекратить давление и гарантировать безопасность осужденных в Бердичевской исправительной колонии номер 77. С такими призывами пришли матери осужденных и правозащитники в Минюст.

Надежда – говорит: ее осужденный сын свидетельствует против руководства колонии, она переживает, чтобы ему не причинили вреда.

"На моем сыне побои были страшенные и не только побои, это страшно! Это что, концлагерь? Мирное время? Я в данную минуту не знаю ничего о своем сыне, где он находится, и что", – делится Надежда Манолатий, мать осужденного.

Сына Надежды перевели в Одесский следственный изолятор. Правозащитники лично убедились – с ним все в порядке, как и с осужденным Беляком, которого этапировали в Днепр. А вот с Макаровым- он сейчас в Харкове- во встрече отказали. Сказали, что Макаров – якобы- против общения с адвокатом.

"Я хотел посмотреть жив ли он или не живой. Они сказали через 30 минут, что он отказался общаться с адвокатом. У меня сложилось мнение, что возможно там избили его или вообще его убили", – говорит Виктор Колбанцев, правозащитник.

В Харьковском СИЗО объяснили, почему адвокату Колбанцеву не разрешили свидание с подзащитным.

"Макаров прибыл этапом. Прибыл он не один. Лица прибыли в следственный изолятор, их нужно принять, из нужно осмотреть, осмотреть их личные вещи, их должен осмотреть медик, в конце концов их нужно накормить и определить камеру, в которой они будут содержаться. Это требует определенного времени", – объяснила Ольга Кузнецова, пресс-секретарь пенитенциарной службы.

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины говорят: проверку Бердянской колонии начали, но ход расследования – не комментируют. Между тем, руководители остаются на должностях.

"Назначенное служебное расследование, ведомственная проверка, остальное – это уголовное производство, которое проводится правоохранительными органами по тем фактам которые были заявлены. Никто, ничего не скрывает вообще", – говорит Алексей Бондаренко, начальник управления ГКИС Украины.

Все доказательства по этому делу переданы правоохранителям. Матери осужденных надеются на справедливое расследование и надеются, что виновным в пытках и издевательствах не удастся избежать наказания.

Напомним, ранее заключенные рассказали о пытках в Бердянской колонии.





Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР (Мелитополь) проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

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