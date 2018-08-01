Убийство "Сармата" в Бердянске: в полиции раскрыли детали расследования

По данным полицейских, совершение убийства готовилось не меньше двух дней

После резонансного убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") копы рассказали о ходе расследования этого преступления. Как заявил начальник областного управления Нацполиции Сергей Комиссаров, нападение готовилось как минимум два дня.

Так, на данный момент известно, что четверо задержанных возле Васильевки не являются жителями Запорожской области, а пятый из подозреваемых, которого задержали в Бердянске, оказался местным жителем.

Комиссаров добавил, что нападение организовали члены организованной преступной группировки, которые провели в курортном Бердянске, где проживал Олешко, не меньше двух дней. На "дело" злоумышленники подготовили несколько автомобилей, один из которых — на еврономерах.

Фактов о причинах нападения и его предпосылках пока не сообщается, а сами задержанные, по словам начальника областной полиции, отказались давать показания, и поэтому заказчик убийства все еще не установлен.

Комиссаров добавил, что среди подозреваемых оказались и ранее судимые, а в настоящее время всем задержанным подозреваемым уже вручили уведомления о подозрении. Следователи принимают решение о выделении охраны родным и близким погибшего.

Напомним, ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше о подробностях резонансного убийства в Бердянске смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.