В Винницкой области мужчина упал в 17-метровый колодец

Спасатели вытащили пострадавшего с помощью спецоборудования

В городе Бершадь Винницкой области спасатели достали из колодца 43-летнего мужчину. Как он туда попал – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, мужчина накануне ремонтировал водяной насос в своем дворе. Во время работ веревка, которая служила страховкой, внезапно оборвалась, и он сорвался в 17-метровую яму. Спасатели вытащили пострадавшего с помощью спецоборудования – целым и почти невредимым.

Напомним, не так давно в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. Мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.

А в селе Стебное Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец. Из "ловушки" его вытащили спасатели.

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