В сети появилось видео смертельного ДТП под Запорожьем

На видео видно, как грузовик выезжает на встречную полосу и врезается в маршрутку.

На странице its_zp в социальной сети "Инстаграм" опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент столкновения КамАЗа и маршрутки на трассе под Запорожьем.

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На видео видно, как грузовик выезжает на встречную полосу и врезается в маршрутку. После столкновения оба транспортных средства отбросило за пределы дороги.

Напомним, 10 августа на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика "КамАЗ" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, полиция открыла "горячую линию" для родных пострадавших во время аварии на трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области.