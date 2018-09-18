В Запорожье семьи погибших бойцов АТО получат материальную помощь

В Запорожье члены семей бойцов, погибших в зоне проведения Антитеррористической операции, получат из городского бюджета материальную помощь в размере двух тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, кроме семей погибших военнослужащих, выплаты получат и родственники погибших участников Евромайдана.

Будущая выплата станет второй за текущий год, в котором семьям погибших будет выплачено из городского бюджета по четыре тысячи гривен.

В настоящий момент на учете в управлениях социальной защиты населения Запорожского городского совета находится 113 человек – членов семей погибших в АТО и операции Объединенных сил, а также родственники одного погибшего участника Евромайдана.

Напомним, ранее в Запорожье водитель маршрутки по-хамски отреагировал на удостоверение участника боевых действий, которое дает право на бесплатный проезд. Грубиян заявил, что ВСУ надо брать пример с советской армии, которая освободила целую страну, а АТОшники не могут освободить за четыре года "несколько с**ных городов на Донбассе", и при этом назвал ветерана "халявщиком".

Позже в сети появилось и видео инцидента, сделанное самим ветераном, бойцом полка "Азов", который не стал развивать конфликт и просто вышел из маршрутки. После скандала на совещании в управлении транспорта и связи Запорожского горсовета было принято решение уволить водителя.