В Запорожской области на море спасли семь человек

Сегодня, 10:57

Спасенным медицинская помощь не понадобилась

Фото: inkrasnoarmeisk.ru
Фото: inkrasnoarmeisk.ru

В Запорожской области за прошлые сутки на Азовском море спасли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сначала 2 сентября в 10:10 в курортном поселке Кирилловка трех мужчин уносило на надувном матрасе в море. Спасатели на моторной лодке спасли их и доставили на берег. Позже, около 13:20, в Бердянском заливе в беду попали две женщины на катамаране: спасатели доставили их на берег. А вечером, в 19:20, двоих человек уносило в море: одного на резиновой лодке, второго – на катамаране. Спасатели также доставили на берег мужчин.

"Спасенным медицинская помощь не понадобилась", - отметили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Запорожской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
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