В Запорожской области спасли тонущего мужчину

В Запорожской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие случилось 29 августа в 9:57 в районе базы отдыха "Дружба" в поселке Кирилловка Акимовского района. На расстоянии 150 метров от берега спасатели отдельного заметили мужчину, который звал на помощь. Его оперативно вытащили на берег, но от медицинской помощи спасенный отказался.

Отметим, что всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.