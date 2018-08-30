В Запорожской области нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Сегодня, 10:50

Ребенок пропал в Кирилловке неделю назад 

Фото: zhzh.info
Фото: zhzh.info

В Запорожской области, где недавно утонул иностранец, нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает местное издание Forpost со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

Тело мальчика нашли вчера, 29 августа, около 18:00 на берегу моря острова Бирючий: его обнаружили правоохранители. Труп ребенка находился расстоянии примерно семи километров в сторону города Геническ. На данный момент тело мальчика отправили на экспертизу, устанавливаются все детали происшествия.

Примечательно, что ребенок пропал в курортном поселке Кирилловка 24 августа, в День Независимости. Тогда на берегу отдыхала семья с двумя детьми. Когда дети вышли из воды, мама обтирала одного ребенка, а когда обернулась, второго сына не нашла. 

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
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