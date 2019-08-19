Судороги Зинченко и удаление "Золотого мяча": главные события футбольного евроуикенда

Зинченко в ничейном матче с "Тоттенхэмом" / Фото: AFP

Финиш магической серии Зинченко, беспомощность "Барсы" без Месси и нетипичный старт "Баварии" – "Сегодня" собрали главные события уикенда в ведущих футбольных еврочемпионатах.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

"Манчестер Сити" впервые не победил в матче чемпионата, в котором на поле выходил Александр Зинченко! Феноменальная серия Зинченко продлилась 23 игры. "Горожане" потеряли очки во встрече с "Тоттенхэмом" (2:2), хоть дважды выходили вперед еще в первом тайме.

Агуэро был заменен на Жезуса в середине второго. И был недоволен таким решением Гвардиолы, отказавшись пожать ему руку. Поговорили на повышенных тонах, даже пришлось вмешаться ассистенту тренера Артете. После игры Пеп прокомментировал этот эпизод: "Я очень сильно люблю его как игрока, мне нравится его заряженность на игру. Это было простое недопонимание".

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На 92-й минуте случилось дежавю недавнего матча этих же команд в ЛЧ, когда рефери после вмешательства VAR отменил решающий гол Жезуса. Но Гвардиола акцентировал на неназначенном, по его мнению, пенальти за фол против Родри: "Наверное, люди из VAR в этот момент пили кофе". По традиции он не стал критиковать команду: "Мы играли невероятно, я очень горжусь. VAR есть VAR, мы должны это принять. Хотя тяжело, что нечто подобное происходит с нами во второй раз". Его визави Маурисио Почеттино: "Очень доволен, что набрали очко. Но еще есть куда расти. Раньше я немного критиковал VAR, но теперь должен принять правила, раз уж это приносит нам пользу".

От Whoscored Зинченко получил 6,5 балла – второй снизу в "МанСити" после вратаря Эдерсона. За десять минут до конца украинец захромал, но доиграл, поскольку все замены были исчерпаны. По информации Manchester Evening, это не травма – просто переутомление, судороги. "Мы потеряли два очка, так что все забудут о наших 30 ударах, – сказал Зинченко. – Но и другие обязательно будут терять".

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко отыграл последние 15 минут в гостевом матче "Вест Хэма" с "Брайтоном" (1:1). Между тем "Ливерпуль" справился с "Саутгемптоном" (2:1). Мане оформил гол + пас и вышел на первое место по количес тву голов в АПЛ в 2019 году (15). А резервный голкипер "мерсисайдцев" Адриан, который получил травму, празднуя победу в Суперкубке, когда на него налетел выбежавший на поле болельщик, сыграл в основе и фактически отдал результативную передачу на соперника.

Юрген Клопп эпично прокомментировал случившееся: "Теперь Адриан – полноценный голкипер "Ливерпуля". Это его третий матч у нас, обычно к этому времени наши вратари ставят галочку в графе "результативная ошибка". С другой стороны, тренер поддержал испанца: "Он играл на обезболивающих. У него распухла лодыжка, а мы слишком часто отдавали ему пасы назад".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Сезон Примеры на­­чался с сенсации. "Барселона" без травмированного Месси проиграла "Атлетику" – 0:1. Так неудачно каталонцы начали впервые с 2008 года. Гризманн и де Йонг дебютировали в основе "блаугранас". Игроки "Барсы" за весь матч нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. И пропустили гол на 89-й минуте от едва-едва вышедшего на замену 38-летнего Адуриса. Он забил красивейшим ударом боковыми ножницами. Когда бомбардир после матча зашел в раздевалку, партнеры встретили его овацией стоя и пропели его имя. А Иньяки Вильямс выложил совместное фото с ним, подписав: "С моим отцом".

Обзор матча "Атлетик" – "Барселона" (1:0)

Тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде снова констатировал: "Очевидно, что нам не хватает Месси. Раньше мы справлялись без него. Но все же мы привыкли, что он решает ситуации в нашу пользу. Гризманн хорошо создает пространство, но ему нужно быть частью команды".

"Реал" обыграл "Сельту" (3:1), и впервые за 818 дней опережает "Бар­­селону" в турнир­­ной таблице. Во втором тайме Лука Модрич получил первую в карьере прямую красную карточку. Обладатель "Золотого мяча"-2018 наступил на ахилл соперника – и арбитр удалил хорвата после просмотра повтора.

Удаление Луки Модрича

В свою очередь, "Валенсия" упустила победу в матче с "Реал Сосьедад", пропустив гол на 11-й добавленной минуте (1:1).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

Стартовал розыгрыш Бундеслиги – и "Бавария" впервые с 2011 года не смогла победить в первом туре. Чемпионы расписали ничью с "Гертой" (2:2). По ходу они и вели в счете, и были вынуждены отыгрываться. Дубль оформил Левандовский. Тренер "Баварии" Нико Ковач: "Фактически это была игра в одни ворота. И сопернику немного повезло".

Тем временем мюнхенцы арендовали у "Барселоны" Коутиньо за 20 млн евро с правом выкупа через год за 120 млн. "Думаю, не только в "Баварии", но и во всей Бундеслиге будут рады, что он будет выступать в нашем чемпионате", – считает Ковач. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Аугсбург" (5:1). "Байер" вырвал победу у "Падерборна" (3:2), а 20-летний Кай Хавертц стал самым молодым футболистом за последний 51 год, забившим 25 голов в Бундеслиге.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

"Лион" прекрасно начал сезон. После победы над "Монако" (3:0) "ткачи" уничтожили "Анже" (6:0). Дембеле и Депай оформили по дублю. А вот у монегасков дела обстоят крайне плохо. Они снова разгромно проиграли, теперь "Метцу" (0:3). Команда из Княжества во втором туре кряду осталась вдесятером еще в первом тайме. Леонарду Жардим осознает: "После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Но мы должны вместе преодолеть эти трудности".

Тем временем "ПСЖ" без Неймара впервые в сезоне проиграл – 1:2 "Ренну", но повторил рекорд чемпионата Франции. Футболисты парижского клуба забили в сороковом матче национального первенства подряд, повторив достижение "Расинга" в сезоне-1964/66.

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