Россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города: главные заявления властей за 23 мая

Украина защищает европейские границы и демократическую цивилизацию

Российские оккупанты продолжают зверствовать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 89-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по Украине. Тем временем наша страна защищает не только своих граждан, но и границы Европы.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 23 мая.

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Президент Украины подвел итоги 88-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 23 мая и рассказал о визите в Киев президента Польши Анджея Дуды.

"Я был рад приветствовать в Киеве президента нашей братской Польши и моего друга Анджея Дуду. 3 мая в нашей Верховной Раде в онлайн-формате выступал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А сегодня – уже лично – был президент Польши. И, кстати, именно эта линия сотрудничества – Украина – Польша, Украина – Британия действительно была очень действенной и остается таковой в течение этой войны", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинско-польские отношения строятся на искренней основе, без каких-либо раздоров и старого конфликтного наследия. Он также сообщил о введении общего с Польшей таможенного контроля.

"Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Но это также начало и нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", – подчеркнул Зеленский.

Политики также поговорили об оборонной поддержке для Украины, ужесточении санкций против России и членстве Украины в ЕС.

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Украинский президент добавил, что провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Рассказал Борису о нашей встрече, о переговорах, о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропродукции. А также объем импорта топлива в Украину", – рассказал он.

Кроме того, Зеленский анонсировал новую неделю максимальной дипломатической активности в интересах Украины.

"В понедельник присоединюсь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать", – отметил президент Украины.

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Одной из главных тем Давосского форума будет Украина

Одной из главных тем Давосского форума будет Украина. об этом сообщила заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Этот форум является долгожданным событием, ведь впервые со времен ковида он проводится офлайн. Традиционно в нем принимают участие мировые лидеры, высшие руководители бизнеса, избранные интеллектуалы и журналисты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы, стоящие перед миром. Одной из главных тем форума, безусловно, является Украина", – написала она.

Нардеп добавила, что официальное открытие форума состоится сегодня, а топ-спикером будет президент Украины Владимир Зеленский, который присоединится к форуму онлайн из Киева.

"Участники и медиа очень ждут его выступления. После этого запланирована панельная дискуссия, в которой участвую вместе с первым вице-премьером Юлией Свириденко", – рассказала Кравчук.

Польша решила расторгнуть соглашение на поставку российского газа

В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", – подчеркнул Ермак.

Европа отправляет в Москву миллиард евро в день

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа продолжает платить России за нефть и газ в то время, как Украины защищает ее от агрессии РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Завершается третий месяц вторжения России в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. Россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украина продолжает защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", – написал Подоляк.

Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по Украине

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. Также враг увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий. Войска РФ активно атакуют Северодонецк. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23 мая.

Отмечается, что на Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении.

"Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск", – говорится в сообщении.

Захватчики также совершили попытку наступательных действий в районе населенного пункта Долгенькое. Это наступление отбито подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки. На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожено 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БпЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеские крылатые ракеты.

Потери российских оккупантов составляют 29 200 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 200 солдат и 1293 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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