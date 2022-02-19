Обстріляли насосну станцію. Бойовики залишили без води майже 50 міст та сіл Донбасу

Бойовики на Донеччині вранці 19 лютого обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу. У результаті пошкоджено два трансформатори, майже 50 населених пунктів залишилися без води.
Про це повідомляє КП "Вода Донбасу".
У пресслужбі уточнили, що через обстріл зупинили подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.
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Які міста залишилися без води:
- Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, Старий Крим.
Селища міського типу:
- Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, Новотроїцьке, Сартана.
Села:
- Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка, Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.
Наразі комунальники обстежують пошкоджене обладнання. Фільтрувальні станції Маріуполя перевели на водопостачання зі Старокримського водосховища.
Загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється ситуація. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Так звана "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- Незабаром російські ЗМІ повідомили, що у Луганську нібито стався потужний вибух, після якого почалася пожежа на газопроводі "Дружба".
- Станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ уже зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.