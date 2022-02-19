Обстріляли насосну станцію. Бойовики залишили без води майже 50 міст та сіл Донбасу

На Донбасі сотні мешканців залишилися без води через обстріл – які населені пункти постраждали, список

Під обстріл бойовиків потрапила насосна станція / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донеччині вранці 19 лютого обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу. У результаті пошкоджено два трансформатори, майже 50 населених пунктів залишилися без води.

Про це повідомляє КП "Вода Донбасу".

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У пресслужбі уточнили, що через обстріл зупинили подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.

Які міста залишилися без води:

Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, Старий Крим.

Селища міського типу:

Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, Новотроїцьке, Сартана.

Села:

Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка, Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

Наразі комунальники обстежують пошкоджене обладнання. Фільтрувальні станції Маріуполя перевели на водопостачання зі Старокримського водосховища.

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