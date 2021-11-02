Справу розтягнуть щонайменше на рік: що чекає 16-річного мажора за ДТП у Харкові (відео)

Для з'ясування обставин смертельної ДТП у Харковіза участю 16-річного мажора на Infiniti потрібно провести низку експертиз. Це може визначити покарання для підлітка.
Про це розповів адвокат Ігор Сєрков.
Подробиці
"Якщо буде чітка відповідь експерта, що він міг цього наїзду уникнути, проте свідомо допустив зіткнення з транспортним засобом, то, звісно, буде винним. Хоча щодо будь-якої ДТП є маса підводного каміння, починаючи від несправності транспортного засобу, закінчуючи здоров'ям особи, яка керувала цим транспортним засобом, тощо", – сказав адвокат.
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Не уникне покарання?
На думку адвоката, 16-річний водій навряд чи уникне відповідальності.
"Враховуючи великий резонанс, я б сказав нездоровий ажіотаж навколо цієї ДТП, увагу до неї з боку ЗМІ, я думаю, відповідальності цьому хлопцеві мажору уникнути не вдасться. Якою буде ця відповідальність, я думаю, це питання друге. Я думаю, досудове слідство триватиме не один місяць. Напевно, матеріали кримінального провадження дійдуть до суду. Справа слухатиметься не один місяць, а мінімум рік. Який буде міра покарання, подивимося", – зазначив він.
Що відомо про ДТП?
В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
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