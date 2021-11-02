Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Справу розтягнуть щонайменше на рік: що чекає 16-річного мажора за ДТП у Харкові (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 12:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Адвокат заявив, що водій навряд чи уникне відповідальності
Смертельна ДТП у Харкові/Колаж "Сьогодні"
Смертельна ДТП у Харкові/Колаж "Сьогодні"

Для з'ясування обставин смертельної ДТП у Харковіза участю 16-річного мажора на Infiniti потрібно провести низку експертиз. Це може визначити покарання для підлітка.

Про це розповів адвокат Ігор Сєрков.

Реклама

Подробиці

"Якщо буде чітка відповідь експерта, що він міг цього наїзду уникнути, проте свідомо допустив зіткнення з транспортним засобом, то, звісно, буде винним. Хоча щодо будь-якої ДТП є маса підводного каміння, починаючи від несправності транспортного засобу, закінчуючи здоров'ям особи, яка керувала цим транспортним засобом, тощо", – сказав адвокат.

Не уникне покарання?

На думку адвоката, 16-річний водій навряд чи уникне відповідальності.

"Враховуючи великий резонанс, я б сказав нездоровий ажіотаж навколо цієї ДТП, увагу до неї з боку ЗМІ, я думаю, відповідальності цьому хлопцеві мажору уникнути не вдасться. Якою буде ця відповідальність, я думаю, це питання друге. Я думаю, досудове слідство триватиме не один місяць. Напевно, матеріали кримінального провадження дійдуть до суду. Справа слухатиметься не один місяць, а мінімум рік. Який буде міра покарання, подивимося", – зазначив він.

Реклама

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.

  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

    Реклама
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному із пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
  • 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

152 534

захворіло за тиждень в Україні

+7%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Опитування
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 1 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 515 248
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 453 650
Всього введених доз 17 968 898
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3697

Євро (€)

30.44

Мільярдери
У ТОП-100 найбагатших компаній потрапили:
Apple – 612,00 млрд дол.
Facebook – 226,74 млрд дол.
McDonald's – 154,92 млрд дол.
Nike – 83,7 млрд дол.
Tesla – 42,6 млрд дол.
Хто ще у списку?
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти