"Поки немає сил": батько мажора з Харкова відповів, чи допомагатиме він постраждалим (відео)

Чоловік каже, що він не відмовляється від відповідальності

Батько 16-річного Миколи Харківського поспілкувався з журналістами / Колаж "Сьогодні"

Батько 16-річного Миколи ХарківськогоМихайло Харківський повідомив, що не відмовляється від відповідальності та готовий надати допомогу постраждалим.

Відео звернення чоловіка з'явилося у Telegram-каналі ВЕХА (Харків).

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Подробиці

Чоловік заявив, що поки у нього немає сил зустрітися з постраждалими.

"Допомагатимемо постраждалим. Просто я зараз два дні перебуваю у шоковому стані. Поки що немає сил усе це вирішувати. Тільки з'явиться час і ми одразу зустрінемося з людьми. Я не відмовляюся від того, що сталося", – каже Михайло Харківський.

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