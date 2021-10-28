"Поки немає сил": батько мажора з Харкова відповів, чи допомагатиме він постраждалим (відео)

Батько 16-річного Миколи ХарківськогоМихайло Харківський повідомив, що не відмовляється від відповідальності та готовий надати допомогу постраждалим.
Відео звернення чоловіка з'явилося у Telegram-каналі ВЕХА (Харків).
Подробиці
Чоловік заявив, що поки у нього немає сил зустрітися з постраждалими.
"Допомагатимемо постраждалим. Просто я зараз два дні перебуваю у шоковому стані. Поки що немає сил усе це вирішувати. Тільки з'явиться час і ми одразу зустрінемося з людьми. Я не відмовляюся від того, що сталося", – каже Михайло Харківський.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та свариться на поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- На суді 16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив, що шкодує, що таке сталося.
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.