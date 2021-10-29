Батьки 16-річного мажора з Харкова навіть не вибачилися перед рідними загиблого у ДТП

Донька загиблого у харківській ДТП 58-річного Ігоря – Анастасія – розповіла, що батьки 16-річного винуватця аварія Миколи Харківського навіть не вибачилися.
Про це дівчина повідомила в інтерв'ю Главкому.
"Можливості сім'ї 16-річного Миколи великі"
Як розповіла Анастасія, у свої 16 років вона не їздила на Infiniti, а заробляла собі на чоботи та куртку. За її словами, про сім'ю Миколи Харківського вона знає лише із ЗМІ, але вони не бідні люди.
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"Якщо говорити про можливості цієї сім'ї, то так, мабуть, вони великі", – зазначила донька загиблого.
Залагодити ситуацію за допомогою грошей не вдасться
"Я таку ситуацію для себе не описую. Нехай мені батька повернуть! Ви маєте на увазі пропозицію для нас грошей, щоб тимчасово зупинити процес? Це взагалі не актуально в системі моїх цінностей", – додала Анастасія.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Іnfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- На суді 16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив: він повністю шкодує, що так вийшло.
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.
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