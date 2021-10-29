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Батьки 16-річного мажора з Харкова навіть не вибачилися перед рідними загиблого у ДТП

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 жовтня, 10:36
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Донька померлого 58-річного чоловіка заявила, що залагодити ситуацію за допомогою грошей не вдасться
16-річний мажор влаштував смертельну ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річний мажор влаштував смертельну ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Донька загиблого у харківській ДТП 58-річного Ігоря – Анастасія – розповіла, що батьки 16-річного винуватця аварія Миколи Харківського навіть не вибачилися.

Про це дівчина повідомила в інтерв'ю Главкому.

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"Можливості сім'ї 16-річного Миколи великі"

Як розповіла Анастасія, у свої 16 років вона не їздила на Infiniti, а заробляла собі на чоботи та куртку. За її словами, про сім'ю Миколи Харківського вона знає лише із ЗМІ, але вони не бідні люди.

"Якщо говорити про можливості цієї сім'ї, то так, мабуть, вони великі", – зазначила донька загиблого.

Залагодити ситуацію за допомогою грошей не вдасться

"Я таку ситуацію для себе не описую. Нехай мені батька повернуть! Ви маєте на увазі пропозицію для нас грошей, щоб тимчасово зупинити процес? Це взагалі не актуально в системі моїх цінностей", – додала Анастасія.

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Що загрожує 16-річному мажору із Харкова. Фото: колаж "Сьогодні"
Що загрожує 16-річному мажору із Харкова. Фото: колаж "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

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