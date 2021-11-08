Мама 16-річного мажора з Харкова боїться приїжджати до сина

Наразі невідомо, чи зможуть слідчі взяти у підозрюваного кров на аналіз.

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Мама Миколи Харківського, який влаштував смертельна ДТПу Харкові, боїться приїжджати до сина у СІЗО.

Про це пише сайт KHARKIV Today.

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Подробиці

У підозрюваного мають взяти кров на аналіз. Але поки що не зрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну, зізнається адвокат підозрюваного Інна Данилова.

" Змінились умови відвідин СІЗО. Складність у чому — тато не вакциновано. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчої дії. Мати не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже, що все через загрози, які їй надходять. Людина просто в шоці ", – сказала Інна Данилова.

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