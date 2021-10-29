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Родители 16-летнего мажора из Харькова даже не извинились перед родными погибшего в ДТП

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 10:36
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Дочь умершего 58-летнего мужчины заявила, что уладить ситуацию при помощи денег не удастся
16-летний мажор устроил смертельное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летний мажор устроил смертельное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Дочь погибшего в харьковском ДТП 58-летнего Игоря – Анастасия – рассказала, что родители 16-летнего виновника авария Николая Харьковского даже не извинились.

Об этом девушка сообщила в интервью "Главкому".

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"Возможности семьи 16-летнего Николая велики"

Как рассказала Анастасия, в свои 16 лет она не ездила на Infiniti, а зарабатывала себе на сапоги и куртку. По ее словам, о семье Николая Харьковского она знает только из СМИ, но они не бедные люди.

"Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они велики", – отметила дочь погибшего.

Уладить ситуацию при помощи денег не удастся

"Я такую ситуацию для себя не обрисовываю. Пусть мне отца вернут! Вы имеете в виду предложение для нас денег, чтобы приостановить процесс? Это вообще не актуально в системе моих ценностей", – добавила Анастасия.

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Что грозит 16-летнему мажору из Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"
Что грозит 16-летнему мажору из Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"

Что известно о ДТП?

  • В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.

  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
  • В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
  • 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.

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