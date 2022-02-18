Смертельна ДТП: слідчі вручили підозри батькам Миколи Харківського

Cанкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років

Батькам Харківського загрожує покарання / Фото: Колаж: Сьогодні

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, якого судитимуть за скоєння смертельної ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили про підозру за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури області.

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній хлопець вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.

Cанкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від двох до п'яти років або позбавлення волі на той же термін.

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