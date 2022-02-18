Смертельное ДТП: следователи вручили подозрения родителям Николая Харьковского

Cанкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет

Родителям Харьковского грозит наказание / Фото: Коллаж: Сегодня

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого будут судить за совершение смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили о подозрении по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры области.

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"Следствие установило, что с ноября 2019 по октябрь 2021 года подросток совершил ряд административных и уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

Cанкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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