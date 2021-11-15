В Луцке в пьяном ДТП погиб епископ (фото)

В Луцке 23-летний водитель на авто выехал на тротуар и сбил насмерть епископа. Трагедия произошла на проспекте Василия Моисея.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Как установила полиция, за рулем авто находился 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови обнаружили 1,21 промилле.
Далее по теме
От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице.
Что будет с водителем
Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъяли и поместили на штрафплощадку.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. За это виновнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Кого сбили
Водитель автомобиля сбил 60-летнего епископа Волынской и Галицкой Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви, основателя и постоянного ведущего Библейской школы духовного усовершенствования Олега Ведмеденко.
Недавнее ДТП с мажором
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Читайте также
- В Одесской области полицейский автомобиль перевернулся после ДТП.
- В Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей.