В Луцке в пьяном ДТП погиб епископ (фото)

За рулем авто находился 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения

В Луцке пьяный водитель сбил священнослужителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке 23-летний водитель на авто выехал на тротуар и сбил насмерть епископа. Трагедия произошла на проспекте Василия Моисея.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Реклама

Как установила полиция, за рулем авто находился 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови обнаружили 1,21 промилле.

От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Что будет с водителем

Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъяли и поместили на штрафплощадку.

Реклама

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. За это виновнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кого сбили

Водитель автомобиля сбил 60-летнего епископа Волынской и Галицкой Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви, основателя и постоянного ведущего Библейской школы духовного усовершенствования Олега Ведмеденко.

Реклама

Недавнее ДТП с мажором

Читайте также