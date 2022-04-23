Евакуація з Маріуполя та комендантська година на Великдень: головні заяви влади 23 квітня

У Бучі нарахували 412 убитих, а Арестович оцінив шанси Росії на перемогу до 9 травня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває 59-й день російського вторгнення. У Маріуполі планують евакуювати мирних жителів, тим часом у Генштабі повідомили про великі втрати окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за ранок 23 квітня.

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Війна закінчиться після зустрічі Зеленського з Путіним

Війна в Україні закінчиться після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним — про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, я вважаю, що війну можна закінчити, тільки коли президент воюючої країни, зустрінеться з президентом моєї країни. Я не сумніваюся в тому, що Володимир Олександрович доведе президенту Російської Федерації, у чому він неправий і чому Україна – це справді суверенна держава, яка має певну територіальну цілісність", – упевнений Подоляк.

Водночас він не зміг підтвердити наміри Володимира Путіна до переговорів з українським президентом.

Також Подоляк заявив, що Росія вестиме максимально агресивну війну з великою кількістю жертв.

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"Вони мають показати, наскільки російська армія крута, які наполеонівські плани вона має, зараз усіх знову поставлять на коліна. Це класична тактика. Безумовно, з військового погляду вони можуть розглядати будь-які сценарні можливості. Я розумію, що оперативно-тактичні плани мають завжди були широкими, спочатку це взагалі взяти під тотальний контроль всю правобережну Україну, включаючи Київ, зараз ці плани дещо зменшилися, але амбіції нікуди не поділися. Амбіції показують, що вони можуть окупувати в XXI столітті третину території іншої країни. Вони намагаються зараз це довести світові, показати, що вони ось так діятимуть", – вважає він.

Евакуація з Маріуполя

Вдень 23 квітня має запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя. Про це повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук. Вона звернулася до громадянських українців, які чекають на евакуацію із заблокованого міста. Місце збору — на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті".

"Є ймовірність, що ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Тож вранці слідкуйте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я підтверджу", – зазначила Верещук.

Росія не зможе перемогти Україну до 9 травня

Росія не зможе здобути жодної перемоги в Україні до 9 травня, коли у РФ святкують перемогу у Другій світовій війні. За 5 днів другого етапу війни окупанти зробили "мізерні" успіхи в просуванні у бік Донбасу, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За 5 днів наступу успіхи мізерні для такої концентрації військ, а головне відповідно до завдань та їх виконання. Тому до 9 травня вони можуть нічого не отримати", – упевнений Арестович.

За словами Арестовича, Захід пригрозив Володимиру Путіну катастрофічними наслідками у разі спроб подальшої ескалації, зокрема використання ядерної зброї.

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Також він заявив, що контрнаступ українських військ для визволення Маріуполя від окупантів відбудеться з ймовірністю 101%. Він зазначив, що Київ досі сподівається звільнити Маріуполь політико-дипломатичним, а не військовим шляхом, але контрнаступу не уникнути.

"Контрнаступ буде 101%. Питання тільки в тому, коли це трапиться і якими силами. Вирішувати це буде головнокомандувач Збройних сил України Залужний, який, можливо, прямо зараз запобігає ще 2 або 3 новим Маріуполям", — зазначив Арестович.

Генштаб розповів про втрати окупантів

Станом на ранок 23 квітня російські окупанти продовжують намагатися встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. При цьому загарбники зазнають величезних втрат, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб прозвітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня. Кількість втрат особового складу армії РФ збільшилася до 21 600 осіб. Також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії.

За час війни загинуло 208 дітей

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 208 дітей. Водночас зросла кількість поранених дітей – 387. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120; Київській – 113; Харківській – 91; Чернігівській – 66; Херсонській – 44; Миколаївській – 41; Луганській – 37; Запорізький – 25; Сумський – 17; у Києві – 16; у Житомирській області – 15.

У Бучі знайшли 412 тіл убитих росіянами мешканців

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території Бучанської громади. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, поранених ще підраховують.

"Цифра, яку маємо на сьогодні, – 412. Але її все ще уточнюватимуть на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі", – написав він.

На Великдень діятиме комендантська година

У Київській області в ніч із 23 на 24 квітня вводять комендантську годину з 23:00 до 5:00. Наразі перебування у храмах можливе виключно для працівників цих релігійних закладів з обмеженням доступу населення. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Київська обласна військова адміністрація закликає мешканців регіону провести Великдень удома", – сказав Павлюк.

Богослужіння транслюватимуться онлайн. Також влада просить обмежити присутність людей на території храмів під час освячення великодніх кошиків. Такі заходи необхідні насамперед для безпеки мирного населення.

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