Эвакуация из Мариуполя и комендантский час на Пасху: главные заявления власти 23 апреля

В Буче насчитали 412 убитых, а Арестович оценил шансы России на победу к 9 мая

Заявления украинских властей — о войне и Пасхе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине идет 59-й день российского вторжения. В Мариуполе планируют эвакуировать мирных жителей, тем временем в Генштабе сообщили о больших потерях оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за утро 23 апреля.

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Война закончится после встречи Зеленского с Путиным

Война в Украине закончится после встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным — об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, я считаю, что войну можно закончить, только когда президент воюющей страны встретится с президентом моей страны. Я не сомневаюсь в том, что Владимир Александрович докажет президенту Российской Федерации, в чем он неправ и почему Украина – это действительно суверенное государство, имеющее определенную территориальную целостность", – уверен Подоляк.

В то же время, он не смог подтвердить намерения Владимира Путина к переговорам с украинским президентом.

Также Подоляк заявил, что Россия будет вести максимально агрессивную войну с большим количеством жертв.

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"Они должны показать, насколько российская армия крутая, какие наполеоновские планы она имеет, сейчас всех опять поставят на колени. Это классическая тактика. Безусловно, с военной точки зрения они могут рассматривать любые сценарные возможности. Я понимаю, что оперативно-тактические планы у них всегда были широкими. Первоначально – это вообще взять под тотальный контроль всю правобережную Украину, включая Киев. Сейчас эти планы несколько уменьшились, но амбиции никуда не делись. Амбиции, которые показывают, что они могут оккупировать в XXI веке треть территории другой страны. Они пытаются сейчас это доказать миру, показать, что они вот так будут действовать", – считает он.

Эвакуация из Мариуполя

Днем 23 апреля должен заработать гуманитарный коридор из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Она обратилась к гражданским украинцам, ожидающим эвакуации из заблокированного города. Точка сбора — на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".

"Есть вероятность, что мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Так что утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение", – отметила Верещук.

Россия не сможет победить Украину к 9 мая

Россия не сможет одержать никакой победы в Украине до 9 мая, когда в РФ празднуют победу во Второй мировой войне. За 5 дней второго этапа войны оккупанты сделали "ничтожные" успехи в продвижении в сторону Донбасса, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"За 5 дней наступления успехи ничтожные для такой концентрации войск, а главное в соответствии задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая они могут ничего не получить", – уверен Арестович.

По словам Арестовича, Запад пригрозил Владимиру Путину катастрофическими последствиями в случае попыток дальнейшей эскалации, в частности, использования ядерного оружия.

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Также он заявил, что контрнаступление украинских войск для освобождения Мариуполя от оккупантов произойдет с вероятностью в 101%. Он отметил, что Киев до сих пор надеется освободить Мариуполь политико-дипломатическим, а не военным путем, но контрнаступления не избежать.

"Контрнаступление будет 101%. Вопрос только в том, когда это случится и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, который, может быть, прямо сейчас предотвращает еще 2 или 3 новых Мариуполя", – отметил Арестович.

Генштаб рассказал о потерях оккупантов

По состоянию на утро 23 апреля российские оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. При этом захватчики несут огромные потери, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Генштаб отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 22 апреля. Количество потерь личного состава армии РФ увеличилось до 21 600 человек. Также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии.

За время войны погибло 208 детей

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 208 детей. В то же время возросло количество раненых детей – 387. Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120; Киевской – 113; Харьковской – 91; Черниговской – 66; Херсонской – 44; Николаевской – 41; Луганской – 37; Запорожской – 25; Сумской – 17; в Киеве – 16; в Житомирской области – 15.

В Буче нашли 412 тел убитых россиянами жителей

В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, раненых еще считают.

"Цифра, которую имеем на сегодня, – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, которые работают без выходных. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи", – написал он.

На Пасху будет действовать комендантский час

В Киевской области в ночь с 23 на 24 апреля вводят комендантский час с 23:00 до 5:00. Сейчас пребывание в храмах возможно исключительно для работников этих религиозных заведений с ограничением доступа населения. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"Киевская областная военная администрация призывает жителей региона провести Пасху дома", – сказал Павлюк.

Богослужения будут транслироваться онлайн. Также власти просят ограничить присутствие людей на территории храмов во время освящения пасхальных корзин. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности мирного населения.

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