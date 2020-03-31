1 апреля мороз до -12 и это не шутка: синоптик уточнила прогноз погоды

В День смеха украинцам будет не очень весело – приходится сидеть на карантине, а за окном будет холод

Сегодня в Киеве уже заметили снег, а завтра по всей территории страны существенно похолодает. 1 апреля будет от 12 градусов мороза до 9 тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается 2-6 градусов ниже нуля, в Карпатах до 6-12 мороза. Такую холодную погоду принесет арктический воздух.

"Однако дневное солнце благодаря антициклону, а это все же апрельское солнце, а не, скажем, ноябрьское, прогреет днем ​​окружающую среду до 4-9 градусов тепла. Мощный антициклон, центр которого вплоть над Атлантикой, достанет своим влиянием и Украину, попутно разбросав влажные фронта на север и юг. Поэтому в среду в Украине повсюду – сухо и солнечно. Ветер из "колючего" северного изменится на более мягкий западный", – написала Диденко.

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В Киеве 1 апреля будет с ночным морозом 3-5 градусов, днем ​​уже потеплеет до +7. Погода будет сухой и солнечной.

В дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещению в Украине ожидается 13-19 градусов тепла, добавила синоптик.

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Отметим, март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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