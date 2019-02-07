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12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Сегодня, 02:59

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол"

Фото: Getty Images
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg Украина Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол"

12 киевских священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии бывшей УПЦ МП.

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол".

Как сообщает портал "Религия в Украине", из списка следует, что из бывшей УПЦ (МП) ушла интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, а также сыграла в Украине существенную роль в создании позитивного общественного мнения о УПЦ (МП).

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Напомним, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

В то же время, президент Петр Порошенко, поздравив Епифания с восхождением во главу церкви, заверил, что в Украине не будет государственной церкви.

Стоит напомнить также, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.

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Тег упц мп, священники, ПЦУ

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Источник:

УНИАН

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