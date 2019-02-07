12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол"
12 киевских священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.
Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии бывшей УПЦ МП.
Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол".
Как сообщает портал "Религия в Украине", из списка следует, что из бывшей УПЦ (МП) ушла интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, а также сыграла в Украине существенную роль в создании позитивного общественного мнения о УПЦ (МП).
Напомним, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
В то же время, президент Петр Порошенко, поздравив Епифания с восхождением во главу церкви, заверил, что в Украине не будет государственной церкви.
Стоит напомнить также, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.
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