20 из 24 украинских моряков в России прошли психиатрическую экспертизу

Экспертиза проводилась вопреки возражениям и в отсутствие адвокатов моряков

Фото: Getty Images

20 из 24 украинских моряков в России прошли психиатрическую экспертизу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg 2019-04-10T11:41:06+03:00 Украина Экспертиза проводилась вопреки возражениям и в отсутствие адвокатов моряков

В России провели незаконную психиатрическую экспертизу касательно почти всех военнопленных украинских моряков, которая была им назначена следствием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор стороны защиты военнопленных Николай Полозов.

"В отношении 20 военнопленных украинских моряков проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели", – написал он.

По его словам, экспертиза проводилась вопреки возражениям защиты, а также в отсутствие адвокатов моряков – следствие отклонило соответствующее ходатайство юристов. Таким образом, они не могли оказать военнопленным юридическую помощь.

"Данные действия следствия будут обжалованы", – подчеркнул Полозов.

Адвокат добавил, что судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психиатрическую экспертизу прошли четверо из 24 украинских пленных моряков.

Мы также писали, что судебные заседания по жалобам в интересах пленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили, поскольку никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке о назначении судебных заседаний.

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