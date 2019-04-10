20 из 24 украинских моряков в России прошли психиатрическую экспертизу
Экспертиза проводилась вопреки возражениям и в отсутствие адвокатов моряков
В России провели незаконную психиатрическую экспертизу касательно почти всех военнопленных украинских моряков, которая была им назначена следствием.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор стороны защиты военнопленных Николай Полозов.
"В отношении 20 военнопленных украинских моряков проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели", – написал он.
По его словам, экспертиза проводилась вопреки возражениям защиты, а также в отсутствие адвокатов моряков – следствие отклонило соответствующее ходатайство юристов. Таким образом, они не могли оказать военнопленным юридическую помощь.
"Данные действия следствия будут обжалованы", – подчеркнул Полозов.
Адвокат добавил, что судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что психиатрическую экспертизу прошли четверо из 24 украинских пленных моряков.
Мы также писали, что судебные заседания по жалобам в интересах пленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки отложили, поскольку никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке о назначении судебных заседаний.
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