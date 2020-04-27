200 скорых от Фонда Рината Ахметова спасают жизни людей в Украине

Во время пандемии скорые от Фонда Ахметова работают по всей Украине

Защитить медиков и пациентов. Сегодня, во время пандемии, двести скорых от Фонда Рината Ахметова спасают жизни людей. Машины позволяют транспортировать больных и с коронавирусом. Медики отмечают: современное оборудование облегчает и ускоряет работу в режиме нон-стоп. Рискуя, врачи выезжают на вызовы и, не колеблясь, оказывают необходимую помощь. Главное – жизнь больного.

Врачи Бориспольской скорой – наготове каждый день. Защита медиков – одна из главнейших задач для страны.

Эта подстанция экстренной медицинской помощи обслуживает Борисполь, прилегающие районы, а также – аэропорт.

"Они дежурят, они находятся там на территории. Если любой случай обращения происходит, бригада сразу же реагирует", – рассказывает Светлана Карпенко, заведующая Бориспольской подстанции экстренной медицинской помощи.

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Десятки километров в пути скорая преодолевает как можно быстрее, а бригада не знает – столкнется ли через считанные минуты с коронавирусом.

"Любое ОРВИ – это уже для нас подозрение на COVID-19", – говорит заведующая.

Бывает, что ответ не могут узнать часами, ведь вызов может быть и за сто километров.

"Мы выезжаем на транспортировку пациентов в Белую Церковь, это также около 120 километров. То есть нуждаемся в новых автомобилях", – продолжает Карпенко.

После каждого выезда – дезинфекция автомобиля и только вручную. Медсестра Галина Салях тщательно обрабатывает специальным дезраствором каждый квадратный метр и каждую деталь на оборудовании.

Сейчас оказать помощь бригада скорой может действительно быстро, ведь эта машина совсем новая. Медики говорят, никто и подумать не мог, что машина настолько пригодится. Во время эпидемии современное оборудование – помощь, которую долго ждали.

"Очень замечательный автомобиль. Очень быстрый. По сравнению с тем, который у нас есть, чудесный подарок нам. Мы очень рады такому подарку", – говорит заведующая.

"Машиной мы довольны, машина новая, замечаний по ней нет", – говорит Юрий Калиниченко, механик станции экстренной медицинской помощи.

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Во время пандемии скорые от Фонда Ахметова работают по всей Украине. Особенно важны – неонатальные машины. Пока случаев коронавируса у новорожденных в стране не было, но надо быть начеку, говорят врачи. Если бы эпидемия произошла на год раньше, неизвестно, как бы спасали малышей.

"Инкубатор был не закреплен, ребенка нельзя было туда положить, его везли на руках. Врач держал ребенка, дышал маской и держал рукой дверь, чтобы они не открывались. Это был ужас. Врачи отказывались ездить. Зимой не имели возможности согреться во время ожидания пациента. Это не была работа", – отмечает Игорь Македонский, генеральный директор Днепропетровского центра матери и ребенка.

Для малышей медучреждения готовят реанимационные отделения. Но сначала ребенка надо доставить в больницу. В неонатальной скорой от Фонда есть специальный кювез. В нем пациента можно доставлять в приемное отделение. Двадцать две новые машины для транспортировки новорожденных предоставил больницам Украины Фонд Рината Ахметова.

"Это была наша мечта – иметь автомобиль для транспортировки новорожденного ребенка. Потому что иногда дают автомобили, которые не приспособлены для транспортировки. Это усугубляет течение заболевания. Этот автомобиль имеет дыхательный аппарат, который может помочь ребенку в период транспортировки", – говорит Македонский.

Проект "200 скорых для Украины" реализовался по инициативе президента Владимира Зеленского и при личном решение Рината Ахметова. За 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин экстренной помощи.

"200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова ‑ это беспрецедентный по своим масштабам частный благотворительный проект в области неотложной медицины. Эти автомобили были закуплены и переданы в кратчайшие сроки. Именно в этом синергия государства и большого частного Фонда. Мы передали 114 базовых реанимаций на колесах – автомобилей класса Б. 64 внедорожника на базе Toyota для удаленных регионов и еще 22 уникальных для Украины неонатальных скорых, которые оборудованы всем необходимым", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

"Хочу выразить благодарность благотворительному Фонду Рината Ахметова, который помог нам, обеспечил нас совершено новым высокотехнологичным неантологическим автомобилем. Это очень серьезно помогает спасать деток, которых вовремя наша служба забирает в роддомах и привозит к нам", – говорит Александр Плиткин, главный врач Николаевской областной детской больницы.

Фонд Ахметова продолжает оказывать помощь и во время пандемии коронавируса в стране. Это медицинское оборудование, средства защиты для врачей и экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

"300 млн гривень были направлены прежде всего на средства индивидуальной защиты в начале эпидемии, позже мы реализовали масштабную программу по закупке 300 тысяч экспресс‑тестов. Эти тесты уже закуплены и переданы государственным больницам в семи областях. Мы передали анализаторы в Донецкую область и в Киев", – подчеркивает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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Самую масштабную помощь в борьбе с коронавирусом в стране будут предоставлять во время эпидемии и в дальнейшем. Уже закупают 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в больницы Украины.

Кроме того,Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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