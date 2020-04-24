Фонд Рината Ахметова передал Институту сердца анализатор проб на коронавирус

Фонд Рината Ахметова передал Институту сердца Министерства здравоохранения Украины современный анализатор проб на коронавирус "Convergys® PCRtist" в комплекте с тест-картриджами.

Анализатор предназначен для достоверного выявления коронавируса в лабораторных условиях. Комплекс максимально автоматизирован и практически на 100% исключает влияние человеческого фактора на процесс и результаты тестирования.

Также он значительно сокращает время исследования и нивелирует риск ошибок. Благодаря ему результаты теста на ПЦР становятся известны менее чем за два часа.

"Фонд Рината Ахметова продолжает помогать стране перед лицом угрозы эпидемии COVID-19. И в рамках этой помощи сегодня Фонд передал Институту сердца Минздрава Украины анализатор проб. Он позволяет точно и очень оперативно проводить тестирование не только на коронавирус, но и на ряд других заболеваний, вплоть до туберкулеза и гепатита. Еще один анализатор мы передали Донецкой области, где такого оборудования не было. Теперь исследования проводятся в Мариуполе, а пробы больше не нужно отправлять в Киев или Днепр. Анализаторы проб от Фонда – это лишь часть системной помощи, которую Украине первым еще в феврале начал оказывать Ринат Ахметов. На борьбу с угрозой эпидемии он выделил 300 миллионов гривен – уже закуплено и с февраля поэтапно поступает в Украину самое необходимое, современное и дорогостоящее оборудование. В том числе анализаторы. А в регионы уже поступили 300 тысяч экспресс-тестов", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Реклама

По ее словам, передача анализатора Институту сердца – особое событие. Ведь Фонд и медучреждение на протяжении многих лет спасают детские жизни в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце".

"Прооперированы сотни детей, у которых был поставлен диагноз "порок сердца". Это большая честь для нас", – подчеркнула Наталья Емченко.

Среди преимуществ "Convergys® PCRtist" – простота в использовании, ведь медикам не нужно дополнительно обучаться, достаточно ознакомиться с инструкцией. Для работы с ним не нужно большое количество реактивов – все необходимые реагенты и контрольные материалы находятся в одном картридже, которые идут в комплекте. Единственное важное условие работы – помещение с анализатором должно быть без пыли, а уровень влажности не превышать 85%.

Сертификат на анализатор Наталья Емченко вручила лично директору Института сердца Борису Тодурову. По его словам, сегодня такая передовая аппаратура важна как никогда прежде, а ее роль в спасении жизни людей возросла многократно.

Реклама

"Спасибо большое Фонду Рината Ахметова. Наше детское отделение врожденного порока сердца уже много лет получает помощь Фонда – окклюдеры, оксигинаторы. А этот аппарат особенно актуален, ведь мы не инфекционная больница, но продолжаем принимать экстренных пациентов, и нам очень важно на ранних этапах выявлять возможные заболевания. Кроме того, этот аппарат позволяет определить еще массу других опасных вирусов. Поэтому и после эпидемии коронавируса он долгие годы будет служить в трансплантологии, что позволит быстро выявлять инфекции у донора и реципиента", – рассказал Борис Тодуров.

Как сказала заведующая клинико-диагностической лабораторией института Наталья Коротчук, анализатор, переданный Фондом, отличает его компактность и возможность использования в обычных, не лабораторных условиях.

"Это система закрытого типа, и ее уникальность в том, что она работает на картриджах, которые уже содержат специальные реагенты и ферменты. Поэтому прибор не требует отдельных помещений. Также картриджи снижают риск заражения медперсонала", – пояснила Наталья Коротчук.

Она добавила, что анализатор этой модели позволяет в краткие сроки получить качественные результаты.

Реклама

17 апреля Фонд передал для Мариупольского филиала Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины анализатор проб QuantStudio™ 5 в комплекте с тест-системой SARS-CoV-2 onestep RT-PCR,CE-IVD и боксом биобезопасности E Series 120 cm, MSC-IIA-E120, Metisafe.

Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на YouTube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама