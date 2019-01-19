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Адвокат заявил, что пленному украинскому моряку нужна операция, врачи игнорируют

Сегодня, 14:56

По словам правозащитника, украинцу не поставили в камеру телевизор из-за отказа сотрудничать с ФСБ

Фото: AFP
Адвокат заявил, что пленному украинскому моряку нужна операция, врачи игнорируют //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/31e/edb/5c431eedbaa43.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/31e/edb/5c431eedbaa43.jpg Украина По словам правозащитника, украинцу не поставили в камеру телевизор из-за отказа сотрудничать с ФСБ

Адвокат Сергей Бадамшин посетил своего подзащитного пленного моряка Василия Сороку в СИЗО "Лефортово". Об этом правозащитник сообщил на странице в Facebook.

"Посетил военнопленного Василия Сороку. Настрой боевой и позитивный. А благодаря процессу в Лефортовском суде настрой стал еще позитивнее. Говорит, "если я не могу поменять происходящее, то могу изменить отношение к происходящему", - написал Сергей Бадамшин.

По его словам, у моряка остались в руке осколки, из-за чего она болит, отек не спадает, а тюремные врачи относятся к травме безразлично.

"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, не дали рекомендации по реабилитации и восстановлению. Медицинская документация по заявлению представлена. Невропатолог, которого по заявлению пригласили на консультацию: "О, а что у вас с рукой? Перелом есть? "Нужно обследование, решение вопроса об операции и реабилитации", – рассказал адвокат.

Кроме того, Сергей Бадамшин рассказал, что в СИЗО Василию Сороке объяснили, что телевизор в камеру не дают из-за отказа сотрудничать с оперативными сотрудниками ФСБ.

"Я его только поздравил, так как считаю российское телевидение изящным видом пыток", -  добавил правозащитник.

 

 

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

В свою очередь адвокаты обжаловали решение российского суда по украинским морякам. У адвокатов украинцев было лишь три дня на апелляцию, что они и сделали.

Как известно, все захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Россия, моряки, СИЗО, осколки, военнопленные, лефортово

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