Адвокаты обвиняемого по делу MH17 сделали циничное заявление в адрес Украины

В понедельник, 9 марта, вечером председательствующий судья по делу MH17 закрыл судебное заседание, которое проходит в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды). Процесс продолжится во вторник, 10 марта, в 11:00 по Киеву с заслушивания представителей прокуратуры.

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова – Бодевайн ван Эйк и Сабине тен Дусхате – фактически обвинили Украину в отсутствии решения закрыть воздушное пространство над Донбассом летом 2014 года.

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В тоже время представители прокуратуры заявили, что вопрос закрытия или незакрытия своего воздушного пространства является чрезвычайно важным вопросом, однако в рамках этого уголовного производства он не будет рассматриваться.

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Напомним, представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Троих россиян и одного украинца обвиняют в авиакатастрофе Boeing-777, которая повлекла за собой гибель 298 человек (статья 168 Уголовного кодекса Нидерландов) и убийстве всех, кто находился на борту (статья 289 Уголовного кодекса Нидерландов). Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения .

Также напомним, что на основании доказательств, собранных Международной следственной группой (JIT), в июне 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе рейса MH17 . Это трое гражданин России – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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