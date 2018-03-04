Активисты под домом Крысина призвали его не прятаться от правосудия

Представители "Автомайдана", С14 и других общественных организаций устроили демонстрацию под домом Юрия Крысина, фигурирующего деле об убийстве Вячеслава Еремея, сообщило "Громадське".

Около полусотни активистов отправились в с. Гатное Киевской области к дому Крысина с требованием "не прятаться от правосудия".

Участники демонстрации, выкрикивая "Крысина на нары" залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и обклеили наклейками "Розыск. Юрий Крысин "Шрек".

Из колонок включили песню Михаила Круга "Золотые купола".

Из дома Крысина к участникам акции никто не вышел.

Напомним, в четверг, 1 марта, фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия "титушками" в феврале 2014 года – Крысин – не явился на суд по рассмотрению апелляции на условный приговор из-за резкого ухудшения здоровья.

Прокуратура попросила применить принудительный привод Крысина в суд, поскольку уважительная причина неявки представлена не была, зато были задокументированы попытки руководителя "титушек" уклониться от участия в судебном разбирательстве.

Ранее, Крысин был обнаружен в детском отделении Института сердца.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.