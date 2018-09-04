Американский эксперт оценил вероятность нападения России на Украину с Азовского моря

Сегодня, 17:41

Аналитик Stratfor объяснил, что заставит Путина дважды подумать, прежде чем снова вторгаться в Украину

Морские войска РФ. Фото: facebook.com/tof.press
Морские войска РФ. Фото: facebook.com/tof.press

Россия вряд ли попытается пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым со стороны Азовского моря, так как эта авантюра обернется для Москвы жесткой реакций Запада и новыми санкциями.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" американский политолог Юджин Чаусовский, который работает старшим аналитиком по тематике постсоветского пространства в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Думаю, это очень маловероятно", – сказал он.

Эксперт считает, что если бы у России были такие планы, то она уже сделала бы это, так как имеет для такой операции соответствующие силы.

"И хотя Россия с военно-тактической точки зрения может иметь возможности сделать это, реакция на ее предыдущие действия в Крыму и на востоке Украины в виде широкой западной поддержки, санкций и политического давления на РФ заставляет Россию дважды подумать, прежде чем пытаться пробить сухопутный коридор. Я бы не исключал этого полностью, поскольку из-за изменения политических тенденций произойти может все, но сейчас риск является призрачным", – рассказал Чаусовский.

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В то же время аналитик Stratfor отметил, что Украина не стоит на месте и усиливает свое военное сотрудничество с Западом, в частности увеличение количества учений, предоставление летального оружия, что поможет в противостоянии российской агрессии.

"Поэтому чем больше поддержки в сфере безопасности Украина получит от Запада, тем легче будет не допустить того, чтобы такие ситуации, как сейчас в Азовском море, стали значительно серьезнее", – подчеркнул американский политолог.

Как сообщалось, министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на одном из украинских телеканалов предложил решение проблемы с Россией в Азове. Он отметил, что Украина заранее предполагала планы Москвы в Азовском море, и ее действия не стали сюрпризом.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.
Россия, Крым, азовское море, эксперт, коридор, Stratfor

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