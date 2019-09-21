Американский конгрессмен объяснил, почему давление на Россию не ослабнет

фото: chicago.suntimes.com

Конгрессмен-демократ, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США Майк Квиґли считает, что давление на Россию будет продолжатся до тех пор, пока российская сторона не прекратит агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма. Об этом пишет Голос Америки.

Также он рассказал, что Конгресс считает Украину сильным союзником и важной страной с точки зрения геополитики.

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"Украинский народ всегда имел мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, особенно по противодействию атакам со стороны российских властей. Я думаю, что эта поддержка продолжится. Конгресс признает, что Украина важна с точки зрения геополитики и как сильный союзник. Никто не будет иметь доверия к тому, что делает, говорит Россия, пока они будут продолжать агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма. Россия не показала хороших намерений в отношении Украины, и пока они этого не делают – не должно ни ослабление давления на нее", – сказал конгрессмен.

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Напомним, ранее мы писали, что Вашингтон допускает возможность наложения новых санкций на Россию из-за поддержки Кремлем режима президента Николаса Мадуро.

Кроме этого, послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующее решение было принято в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

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