Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Последние новости Украины

Антициклон Quirinius несет в Украину хорошую погоду, но повезет не всем

17 мая, 14:01

Сергей Мартынец

На следующей неделе жаркой погоды украинцам ждать не стоит

После сегодняшних дождей с грозами почти по всей Украине, завтра, 18 мая, в большинстве областей ожидается сухая погода, а температура воздуха будет вполне комфортной – в среднем 18 градусов. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в понедельник Украина почувствует влияние антициклона Quirinius, который прикроет нас от двух циклонов, поэтому на большей части территории страны осадки не ожидаются.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под действие северных фронтов – пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений. Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит 14-18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20, на крайнем севере 10-13 градусов, в южной части 17-23 градуса", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха 16-18 градусов.

В тренде
Введут серьезные меры: какие законопроекты о ПДД готовятся принять в Раде

Синоптик уточнила, что в течение недели не стоит ждать стабильно сухой и солнечной погоды, – температура воздуха будет колебаться в районе 20 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 17 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 17 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 мая и все подробности из регионовУкраина
В
В "ДНР" взорвался склад боеприпасов, много пострадавших: подробностиДонбасс
У Олега Ляшко родился сын:
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"Политика
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад: ученые дали прогноз
Когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад: ученые дали прогнозУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...