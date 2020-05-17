Антициклон Quirinius несет в Украину хорошую погоду, но повезет не всем

После сегодняшних дождей с грозами почти по всей Украине, завтра, 18 мая, в большинстве областей ожидается сухая погода, а температура воздуха будет вполне комфортной – в среднем 18 градусов. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в понедельник Украина почувствует влияние антициклона Quirinius, который прикроет нас от двух циклонов, поэтому на большей части территории страны осадки не ожидаются.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под действие северных фронтов – пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений. Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит 14-18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20, на крайнем севере 10-13 градусов, в южной части 17-23 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха 16-18 градусов.

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Синоптик уточнила, что в течение недели не стоит ждать стабильно сухой и солнечной погоды, – температура воздуха будет колебаться в районе 20 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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